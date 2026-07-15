Wall Street termine en hausse grâce à des chiffres modérés sur l'inflation et à de bons résultats d'entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les cours de clôture)

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,29 %, S&P 500 +0,38 %, Nasdaq +0,62 %

* Les prix à la production de juin affichent une baisse mensuelle inattendue

* BlackRock en hausse après des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre

* PayPal s'envole après l'annonce d'une offre de rachat

par Stephen Culp et Ragini Mathur

Les actions de Wall Street ont progressé mercredi, les données indiquant un ralentissement de l’inflation et un début solide de la saison des résultats du deuxième trimestre ayant incité les investisseurs à acheter. Les trois principaux indices boursiers ont clôturé en légère hausse malgré la faiblesse du secteur des semi-conducteurs, les secteurs de l' , de la consommation ( ), de la distribution ( .SPXRT ) et des voyages/loisirs ( .SPCOMHOTL ) affichant des performances nettement supérieures.

PayPal PYPL.O a bondi de 17,2 % après que des sources ont indiqué à Reuters que Stripe et la société de capital-investissement Advent International avaient conjointement proposé de l'acquérir pour 60,50 dollars par action — ce qui représente une prime d'environ 28 % par rapport à son cours de clôture de mardi. Une deuxième journée de résultats bancaires solides a donné un nouvel élan à un début prometteur de la saison des résultats du deuxième trimestre.

BlackRock BLK.N et Morgan Stanley MS.N ont toutes deux dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels. L'action BlackRock a progressé de 6,6 %, tandis que celle de Morgan Stanley a clôturé la séance en hausse de 0,4 %.

« Tout semble aller pour le mieux en ce qui concerne les résultats des banques », a déclaré Mike Dickson, responsable de la gestion de portefeuille chez Horizon Investments à Charlotte, en Caroline du Nord. « Je ne serais pas du tout surpris de voir un nouveau trimestre exceptionnel. »

Selon les dernières données de LSEG, les analystes tablent actuellement sur une croissance des bénéfices du S&P 500 de 23,7 % en glissement annuel au deuxième trimestre.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 150,91 points, soit 0,29 %, à 52.659,18, l’indice S&P 500 .SPX a gagné 28,83 points, soit 0,38 %, à 7.572,42 et l’indice Nasdaq Composite .IXIC a gagné 162,22 points, soit 0,62 %, à 26.269,23.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, celui des services de communication .SPLRCL a enregistré la plus forte hausse, tandis que les valeurs des services publics .SPLRCU ont subi la plus forte baisse en pourcentage.

RALENTISSEMENT DE L'INFLATION, POURSUITE DU TÉMOIGNAGE DE WARSH Le rapport du ministère du Travail sur l’indice des prix à la production (PPI) a livré, pour la deuxième journée consécutive, des données d’inflation plus faibles que prévu, alors même que Kevin Warsh, président de la Réserve fédérale américaine récemment confirmé à son poste, comparaissait devant la commission bancaire du Sénat pour sa deuxième journée de témoignage devant le Congrès.

Combinées au rapport sur l’IPC publié mardi, les données de l’IPP suggèrent que l’inflation a fait un pas dans la bonne direction le mois dernier, même si elle reste élevée en raison de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Cela a allégé la pression à court terme pesant sur la banque centrale pour qu’elle relève son taux directeur.

« Ma crainte à l’approche de cette semaine était que nous puissions obtenir un IPC élevé, avec une inflation supérieure à 3,8 %, mais cela n’a pas été le cas; nous avons obtenu un chiffre plus modéré, à 3,5 % », a déclaré Lauren Cassidy, directrice des investissements chez Founders 100 ETF, à Dallas. « Cela permet donc à la Réserve fédérale de maintenir ses taux inchangés ou de les baisser plus tard dans l’année, ce qui est une bonne nouvelle pour le marché. » Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés financiers tablent actuellement sur une probabilité de 10,2 % que la Fed procède à une hausse de 25 points de base à l’issue de sa réunion de politique monétaire de ce mois-ci, contre 31,0 % il y a une semaine. Néanmoins, les données sur l’inflation publiées cette semaine portaient sur le mois dernier, alors que les investisseurs se montraient de plus en plus optimistes quant à la possibilité que les négociateurs parviennent à une résolution pacifique du conflit au Moyen-Orient. Cet optimisme s’est estompé ces derniers jours, alors que les États-Unis et l’Iran se livraient à une escalade de frappes aériennes , se disputant le contrôle du détroit d’Ormuz. Cela pourrait entraîner un regain de pressions sur les prix. La gouverneure de la Fed, Lisa Cook , a déclaré qu’elle était « prête à agir » si l’inflation ne commençait pas bientôt à ralentir.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,5 fois plus nombreux que ceux en baisse. On a enregistré 269 nouveaux plus-hauts et 124 nouveaux plus-bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 647 titres ont progressé et 2 107 ont reculé, les titres en hausse dépassant les titres en baisse dans un rapport de 1,26 pour 1.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s’est élevé à 16,27 milliards d’actions, contre une moyenne de 21,40 milliards pour l’ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.