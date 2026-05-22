Wall Street termine en hausse, espoir au Moyen-Orient

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, les marchés saluant des signes de progrès dans les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis ainsi que des résultats trimestriels robustes.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,58%, ou 294,04 points, à 50.579,70 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 27,75 points, soit 0,37% à 7.473,47 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 50,87 points, soit 0,19% à 26.343,97 points.

Les valeurs des semi-conducteurs, qui ont porté Wall Street ces derniers temps, ont fini en hausse. Le Philadelphia Semiconductor Index .SOX a terminé dans le vert, porté par Qualcomm QCOM.O (+12%) tandis que Nvidia NVDA.O concédait 1,90%.

"La saison des résultats s'est avérée très bonne et les données économiques, à l'exception de quelques cas isolés, semblaient plutôt solides, la situation semble donc vraiment solide", a déclaré James St. Aubin, directeur des investissements chez Ocean Park Asset Management, à Santa Monica, en Californie.

"La guerre a été un obstacle important, du moins pour les marchés boursiers, mais je pense que les nouvelles d'aujourd'hui semblent encourageantes et cela a probablement aidé à améliorer la situation", a-t-il ajouté.

Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a confirmé vendredi des "progrès" dans les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran, avec la médiation du Pakistan, tout en soulignant que la perspective d'un accord restait lointaine.

Deux signaux positifs ont émaillé la journée : l'arrivée à Téhéran du chef de l'armée pakistanaise, rapportée par l'agence Isna, et celle d'une délégation qatarie se coordonnant avec Washington, selon une source au fait des négociations.

Les deux principaux points de désaccord concernent le devenir de l'uranium hautement enrichi de l'Iran et le contrôle du détroit d'Ormuz.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR cède 0,6 point de base à 4,5777%.

Kevin Warsh a prêté serment vendredi en tant que président de la Réserve fédérale américaine (Fed), succédant ainsi à Jerome Powell à l'issue d'une transition marquée par de vives pressions de la Maison blanche.

Lors de la cérémonie, Kevin Warsh a déclaré qu'il dirigerait une Fed axée sur les réformes, tout en ne se disant pas naïf face aux défis.

Aux valeurs, les valeurs des fabricants américains d'ordinateurs ont fini en hausse dans le sillage de résultats robustes du chinois Lenovo Group 0992.HK . Dell Technologies

DELL.N a pris 17%, touchant un record, alors que HP Inc

HPQ.N grimpait de 15%.

Estée Lauder EL.N a pris 12% après que le fabricant de cosmétiques et le groupe espagnol Puig PUIGb.MC ont mis fin à leurs discussions concernant une éventuelle fusion.

Le fournisseur de logiciels de ressources humaines Workday

WDAY.O a gagné 5% en avant-Bourse, après avoir dépassé les prévisions en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le premier trimestre, des résultats qui dissipent dans une certaine mesure les craintes concernant l'impact de l'IA sur le secteur.

VALEURS

Les plus gros mouvements de valeurs US.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Reportage par Zhifan Liu)