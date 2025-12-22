 Aller au contenu principal
Wall Street termine en hausse dans le sillage de la "tech"
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 22:38

La Bourse de New York a fini en hausse lundi, portée par un rebond des indices des valeurs technologiques au début d'une semaine perturbée par les fêtes de fin d'année.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,47%, ou 227,79 points, à 48.362,68 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 43,99 points, soit 0,64% à 6.878,49 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 121,21 points, soit 0,52% à 23.428,829 points.

L'embellie dans le secteur des "tech" est entretenue par l'annonce du fabricant de puces Micron MU.O de perspectives optimistes la semaine dernière ayant freiné la résurgence des craintes concernant les investissements liés à l'intelligence artificielle. Micron a grimpé de 4%.

Les chiffres de la production industrielle pour le mois d'octobre, l'estimation du produit intérieur brut (PIB) américain au troisième trimestre et l'indice de la confiance du consommateur de décembre du Conference Board, tous attendus mardi, seront publiés dans un contexte plutôt optimiste en matière de politique monétaire américaine, le ralentissement des prix à la consommation en novembre ayant renforcé les anticipations d'une baisse supplémentaire des coûts d'emprunt l'année prochaine.

L'optimisme sur l'intelligence artificielle et la politique monétaire couplé à des signes de résilience de l'économie américaine ont surpassé les inquiétudes concernant les droits de douane américains.

Aux valeurs, l'action Warner Bros Discovery WBD.O prend 3,5% alors que Larry Ellison, cofondateur d'Oracle, a accepté de fournir une garantie personnelle pour le financement de l'offre de Paramount Skydance PSKY.O sur le groupe américain. Le titre de Paramount a grimpé de 4,3%.

Cette garantie vise à répondre aux doutes du conseil d'administration de WBD, qui préfère une opération avec Netflix

NFLX.O .

Clearwater CWAN.N grimpe de 8,1%, un groupe de sociétés de capital-investissement ayant conclu un accord pour acquérir le fabricant de logiciels d'investissement et de comptabilité pour environ 8,4 milliards de dollars (7,16 milliards d'euros).

(Reportage par Zhifan Liu)

