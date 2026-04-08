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Wall Street termine en hausse après le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 22:24

* Le Dow Jones gagne 2,85%, le S&P-500 2,51% et le Nasdaq 2,80%

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, après que Washington et Téhéran sont convenus de respecter un cessez-le-feu de deux semaines.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 2,85%, ou 1 325,46 points, à 47.909,92 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 165,96 points, soit 2,51% à 6.782,81 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 617,15 points, soit 2,80% à 22.634,995 points.

Les trois principaux indices américains ont bondi à l'ouverture, portés par l'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines au Moyen-Orient.

Cette annonce est intervenue moins de deux heures avant la date butoir fixée par le président américain Donald Trump d'un anéantissement de "toute une civilisation" si Téhéran ne rouvrait pas le détroit d'Ormuz, étroite voie navigable par laquelle passe environ un cinquième du commerce mondial du pétrole.

Un haut responsable iranien a dit à Reuters que le détroit d'Ormuz pourrait rouvrir jeudi ou vendredi, avant l'ouverture des négociations de paix entre des délégations iranienne et américaine au Pakistan.

"C'est une décision attendue aujourd'hui et il reste encore beaucoup à faire, mais je pense que le marché est plutôt soulagé", dit Mike Dickson, analyste chez Horizon Investments.

"Le scénario inverse aurait pu être bien pire et, franchement, il y avait de bonnes raisons de penser que cela était également possible. On assiste donc à un rebond de soulagement dans les secteurs du marché les plus durement touchés."

Aux valeurs, Delta Air Lines DAL.N a progressé, malgré un bénéfice inférieur aux attentes au deuxième trimestre. La compagnie aérienne a également jugé prématuré d'actualiser ses perspectives annuelles, évoquant les incertitudes provoquées par la forte hausse des prix du carburant liée au conflit au Moyen-Orient.

Les compagnies Southwest Airlines LUV.N et United Airlines

UAL.O ont également avancé.

Les croisiéristes Carnival CCL.N et Norwegian Cruise Line

NCLH.N ont tous deux engrangé des gains.

Levi Strauss & Co LEVI.N a bondi après avoir relevé sa prévision annuelle de chiffre d'affaires et de bénéfice.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes

suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées

CARNIVAL
28,030 USD NYSE +11,16%
DELTA AIR LINES
68,100 USD NYSE +3,78%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 909,92 Pts Index Ex +2,85%
LEVI STRAUSS RG-A
21,820 USD NYSE +10,71%
NASDAQ Composite
22 635,00 Pts Index Ex +2,80%
NORW CRS LINE
20,160 USD NYSE +7,63%
S&P 500 INDEX
6 782,81 Pts CBOE +2,51%
SOUTHWEST AIRLIN
40,400 USD NYSE +6,65%
UNITED AIRLINES
96,2900 USD NASDAQ +7,84%
USA BENCHMARK 10A
4,316 Rates -2,38%
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