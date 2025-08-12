Wall Street termine en hausse après l'inflation US

par Saeed Azhar, Johann M Cherian et Sanchayaita Roy

La Bourse de New York a fini en hausse mardi, le S&P 500 et le Nasdaq touchant des records, après la publication de données aux Etats-Unis indiquant que l'inflation avait augmenté conformément aux attentes en juillet, ce qui devrait permettre à la Réserve fédérale américaine (Fed) de baisser ses taux d'intérêt en septembre.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,10%, ou 483,52 points, à 44.458,61 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 72,31 points, soit 1,13% à 6.445,76 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 296,50 points, soit 1,39% à 21.681,904 points.

Les marchés ont pris connaissance des chiffres sur les prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, qui ont augmenté légèrement en juillet mais une mesure sous-jacente a enregistré sa plus forte hausse en six mois, sous l'effet des droits de douane américains."

"Les données du CPI sont globalement favorables aux actions, avec de bonnes nouvelles, la Fed semble davantage sur la voie d'une baisse en septembre avec une inflation potentiellement plus transitoire", analyse Katherine Bordlemay, de Goldman Sachs Asset Management.

Sur le front commercial, Washington et Pékin ont prolongé pour 90 jours leur trêve sur les droits de douane à la veille de la date butoir pour la fin de leurs négociations commerciales.

Aux valeurs, le titre d'Alphabet GOOGL.O a fini à la hausse (+1,2%) après l'offre de Perplexity AI de 34,5 milliards de dollars pour acheter le navigateur Google Chrome.

Intel Corps INTC.O a pris 5,6% après que le président américain Donald Trump a déclaré avoir rencontré lundi le directeur général du groupe, Lip-Bu Tan, décrivant leur réunion comme "très intéressante", quelques jours après avoir appelé à la démission de ce dernier en raison de ses liens avec la Chine.

Le contexte a été favorable ces dernières semaines pour les marchés américains grâce en partie aux solides bénéfices des géants de la tech, à l'apaisement des tensions commerciales et aux baisses attendues des taux d'intérêt.

(Reportage par Johann M Cherian, Sanchayaita Roy et Purvi Agarwal à Bengalore et Saeed Azhar à New York; version française Zhifan Liu)