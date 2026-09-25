Wall Street termine en hausse alors que les investisseurs se ruent sur les valeurs liées à l'IA ; Microsoft en forte progression

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les variations des cours de clôture et d'autres informations sur les marchés)

* Akamai Technologies bondit après l'annonce d'un accord de 11,6 milliards de dollars avec Anthropic

* Microsoft réorganise Copilot avec des outils de génération de code et d'IA agentique

* Le ratio cours/bénéfice prévisionnel du S&P 500 à son plus bas niveau depuis 2023

* S&P 500 +0,51 %, Nasdaq +0,48 %, Dow +0,93 %

par Noel Randewich et Johann M Cherian

Wall Street a terminé en hausse vendredi, porté par Microsoft et d’autres valeurs technologiques liées à l’IA, tandis que les prix élevés du pétrole et la récente flambée des rendements des bons du Trésor américain ont maintenu les investisseurs sur le qui-vive.

Les hausses du S&P 500 et du Nasdaq ont clôturé une semaine volatile marquée par l’incertitude quant aux secteurs qui sortiront gagnants ou perdants de l’intelligence artificielle, ainsi que par les inquiétudes liées au conflit entre les États-Unis et l’Iran et à la flambée des rendements des bons du Trésor américain.

Microsoft MSFT.O a bondi de 3,7 %, portant sa progression en 2026 à 7 %, après que le géant du logiciel a dévoilé plusieurs nouvelles fonctionnalités de son application Copilot, notamment un outil de codage et un agent IA toujours actif.

Le fabricant de puces Qualcomm QCOM.O a gagné 4 % et Dell

DELL.N a progressé de 5 %.

Akamai Technologies AKAM.O a bondi de 3,2 % après la conclusion d’un accord de 11,6 milliards de dollars portant sur des services cloud avec le leader de l’IA Anthropic . L’accord comprend un bon de souscription qui pourrait permettre à Anthropic d’acquérir jusqu’à 5 % d’Akamai.

“C’est un signe positif dans la mesure où les investisseurs continuent d’investir et où les transactions se poursuivent”, a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez Globalt Investments à Atlanta. “C’est encore une transaction circulaire, donc bon… mais l’action Akamai est en hausse.”

Meta Platforms META.O a reculé de 3,3 %. Le titre de cette entreprise de réseaux sociaux a bondi d’environ 13 % cette semaine, dans un contexte d’accueil très favorable réservé à son agent IA “Muse” , qui, selon les analystes, pourrait profiter aux valeurs des infrastructures technologiques, tout en constituant un défi pour les banques, les plateformes de vente en ligne et d’autres entreprises du secteur de la consommation.

Le S&P 500 a progressé de 0,51 % pour clôturer la séance à 7.743,41 points.

Le Nasdaq a gagné 0,48 % pour atteindre 27.068,72 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,93 % à 51.828,62 points.

Sept des onze indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, emmenés par celui des technologies de l'information .SPLRCT , en hausse de 0,91 %, suivi par celui de l'industrie .SPLRCI , qui a enregistré un gain de 0,6 %.

Le S&P 500 a progressé de 1,2 % sur la semaine, tandis que le Nasdaq a gagné 2 % après avoir clôturé mardi à un niveau record.

Cette semaine, le S&P 500 s’est négocié à un peu moins de 19 fois les bénéfices attendus, soit sa valorisation la plus faible depuis 2023, selon les données de LSEG. Les poids lourds du secteur de l’intelligence artificielle sont en grande partie responsables de la récente hausse des prévisions de bénéfices.

Un rapport indiquant que les négociateurs américains et iraniens continuaient d’explorer une sortie progressive de la guerre, qui impliquerait la réouverture du détroit d’Ormuz par Téhéran et la levée du blocus économique par Washington, a contribué à soutenir le moral des marchés.

Les données ont également montré que les fortes dépenses d’investissement liées à l’IA ont stimulé la demande de biens d’équipement clés , dépassant les prévisions en août.

Le Brent LCOc1 a légèrement reculé mais est resté au-dessus de 100 dollars le baril . Le rendement de l'obligation d'État américaine de référence à 10 ans US10YT=RR a atteint un nouveau plus haut depuis 19 ans et s'établissait en fin de séance à 5,196 %, en hausse de 3,4 points de base.

Les opérateurs estiment à 66 % la probabilité que la Réserve fédérale relève ses taux d’intérêt d’au moins 25 points de base en octobre, contre environ 50 % en début de semaine, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Le président américain Donald Trump a déclaré avoir eu une “réunion très productive” avec le président Xi Jinping, à l’issue d’un sommet de trois jours qui a mis en avant la diplomatie personnelle plutôt que des avancées majeures dans les relations économiques.

L'éditeur de magazines People Inc PPLI.O a bondi de 11 % après la publication d'un article indiquant que MGM Resorts International MGM.N était en pourparlers en vue d'une offre d'achat sur la société.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines a été relativement faible, avec 14,9 milliards d’actions échangées, contre une moyenne de 16,8 milliards d’actions au cours des 20 séances précédentes.

Au sein de l'indice S&P 500 .AD.SPX , les titres en hausse ont été 1,9 fois plus nombreux que ceux en baisse.

Le S&P 500 a enregistré trois nouveaux plus hauts et 31 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 54 nouveaux plus hauts et 175 nouveaux plus bas.