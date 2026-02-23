Wall Street termine en forte baisse sur fond de craintes de déplacement de l'IA et d'angoisse tarifaire ravivée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les compagnies aériennes et les agences de voyage s'effondrent face à l'énorme tempête hivernale

Eli Lilly en hausse alors que l'essai d'un médicament de Novo Nordisk n'a pas donné les résultats escomptés

Domino's en hausse après des ventes de magasins comparables supérieures aux attentes au 4ème trimestre

(Mise à jour jusqu'à la clôture du marché) par Stephen Culp et Shashwat Chauhan

Les actions de Wall Street ont chuté lundi, les craintes persistantes de perturbations liées à l'intelligence artificielle et les retombées de la décision rendue vendredi par la Cour suprême des États-Unis ayant poussé les investisseurs à fuir les actions à haut risque

Un vaste mouvement de repli a entraîné une baisse de plus de 1 % des trois principaux indices boursiers américains à la clôture, l'appétit pour le risque étant freiné par une combinaison de craintes persistantes concernant les perturbations potentielles dues à la technologie émergente de l'intelligence artificielle et aux déclarations erratiques de Trump sur la politique commerciale, qui ont alimenté une grande partie de la volatilité du marché au cours de la première année du second mandat du président.

Les valeurs financières .SPSY et les entreprises liées aux logiciels .SPLRCIS ont sous-performé le marché dans son ensemble.

"La question de l'IA est double: combien cela va-t-il coûter et qui va être perturbé?", a déclaré Tom Hainlin, stratège national en investissement chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis. "Vous avez vu le marché réagir aux gros titres, c'est 'vendre d'abord, évaluer ensuite'"

Il a ajouté: "Il s'agit d'une perspective de ce qui pourrait se produire par rapport à ce qui s'est produit" Vendredi, la plus haute juridiction du pays a rendu une décision (6-3) selon laquelle M. Trump avait outrepassé son autorité présidentielle en promulguant des droits de douane réciproques dans le cadre d'une loi d'urgence économique, une décision qui a suscité la condamnation du président, qui a menacé d'imposer des droits de douane temporaires de 15 % sur toutes les importations, bien qu'il ait conclu des accords commerciaux avec de nombreux partenaires commerciaux des États-Unis.

Le prix de l'or a progressé, bénéficiant d'une fuite vers la sécurité.

"La décision de la Cour suprême n'était pas inattendue", a ajouté M. Hainlin. "Mais si l'on ajoute ces incertitudes les unes aux autres, l'aggravation de la situation géopolitique au Moyen-Orient, l'incertitude tarifaire et le déplacement potentiel de l'IA, les investisseurs sont amenés à réévaluer les risques de manière générale."

Une puissante tempête hivernale a enseveli une grande partie des États-Unis sous plus de 15 pouces de neige et paralysé les déplacements dans le nord-est. Dans les aéroports de la région de New York, 89 à 98 % des vols ont été annulés, selon Flightaware.com . Les compagnies aériennes

.SPCOMAIR et les valeurs liées aux voyages et aux loisirs

.SPCOMHOTL ont chuté. Le Dow Transports .DJT a également été à la traîne.

Avec seulement 77 des sociétés du S&P 500 qui n'ont pas encore publié leurs résultats, la saison des bénéfices du quatrième trimestre touche à sa fin. Quelques sociétés de premier plan devraient publier leurs résultats cette semaine, notamment le fabricant de puces d'intelligence artificielle Nvidia NVDA.O qui devrait publier ses résultats mercredi. Les rivaux Home Depot HD.N et Lowe's LOW.N , spécialisés dans l'amélioration de l'habitat, sont également au programme, tout comme Salesforce CRM.N et Universal Health Services UHS.N .

Parmi les entreprises qui ont publié leurs résultats, 73 % ont dépassé les attentes, et les analystes s'attendent désormais à une croissance globale des bénéfices du S&P 500 de 13,9 % en glissement annuel, ce qui est nettement supérieur aux 8,9 % prévus au 1er janvier, selon les données de LSEG.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a perdu 70,31 points, soit 1,02%, pour terminer à 6 839,20 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 251,46 points, soit 1,10%, pour s'établir à 22 634,61. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 810,81 points, soit 1,65%, à 48 815,16.

Parmi les 11 principaux secteurs de l'indice S&P 500, les valeurs financières sont celles qui ont le plus baissé, tandis que les biens de consommation de base .SPLRCS ont enregistré la plus forte hausse en pourcentage. L'indice des soins de santé .SPXHC a progressé, avec un coup de pouce d'Eli Lilly LLY.N après que le médicament contre l'obésité CagriSema de son rival Novo Nordisk NOVOb.CO ait sous-performé le médicament Zepbound d'Eli Lilly lors d'un essai comparatif. Parmi les autres valeurs en hausse, Domino's Pizza DPZ.O a bondi après que les ventes à magasins comparables de la chaîne de restauration rapide au quatrième trimestre ont dépassé les estimations de Wall Street. PayPal PYPL.O a bondi suite à un rapport de Bloomberg selon lequel l'entreprise de paiement suscite l'intérêt d'un repreneur.