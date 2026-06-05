Wall Street termine en forte baisse, la "tech" et les données sur l'emploi pèsent

La Bourse de New York a fini en forte baisse vendredi, le secteur de la tech subissant une de ses journées les plus noires depuis près d'un an, tandis que les chiffres solides du marché du travail ont renforcé les anticipations sur une éventuelle hausse des taux d'intérêt.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,35%, ou 695,15 points, à 50.866,78 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu -200,57 points, soit -2,64% à 7.383,74 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -1 121,53 points, soit -4,18% à 25.709,432 points.

Les Bourses ont eu du mal à trouver un point d'ancrage vendredi, la vague de ventes chez les fabricants de puces ayant freiné les indices au cours de la séance, dans le sillage de la tendance déjà observée en Asie et à Wall Street.

Le déclencheur a été cette fois-ci le groupe américain Broadcom AVGO.O , qui a simplement confirmé mercredi ses perspectives, alors que le marché, habitué à des chiffres spectaculaires en pleine euphorie autour de l'IA et à une succession de records, s'attendait à mieux.

"Après le rallye observé ces neuf dernières semaines sur les marchés, notamment dans la tech et les semiconducteurs, le barrage a craqué aujourd'hui", estime Ryan Detrick, stratégiste marché à Carson Group à Omaha. "Evidemment, les chiffres plus robustes qu'attendu du marché du travail mettent la Fed sous le feu des projecteurs quant à une baisse des taux d'intérêt pour le reste de l'année. Et le marché réagit violemment en s’en prenant aux grands gagnants de cette année."

Des taux d'intérêt en hausse et la guerre en Iran ont pesé sur le sentiment avant le week-end, mais de nombreux investisseurs s'attendent à ce que la tech continue d'enchaîner les performances.

"Le secteur des semi-conducteurs était largement surexploité. C’est pourquoi nous assistons à cette vague de ventes. Je ne pense pas que ce soit la fin du marché haussier des semiconducteurs, a déclaré Ohsung Kwon, stratège en chef des actions chez Wells Fargo.

L'économie américaine a enregistré en mai un nouveau mois de forte croissance de l'emploi avec 172.000 emplois non-agricoles créés sur le mois, ce qui offre à la Réserve fédérale (Fed) une plus grande marge de manoeuvre pour se concentrer sur la lutte contre l'inflation liée au conflit au Moyen-Orient et durcir sa politique monétaire, ce qui fait grimper les rendements obligataires et pèse sur les actions.

Sur le plan géopolitique, le Hezbollah a rejeté jeudi le cessez-le-feu entre le Liban et Israël, qui était considéré comme une étape préalable à un accord plus large entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin à leur conflit et rouvrir le détroit d'Ormuz.

Nvidia NVDA.O , la plus grosse capitalisation boursière au monde, a chuté de 6,2% tout comme Micron MU.O , Intel INTC.O , AMD AMD.O et Broadcom AVGO.O , qui ont concédé entre 7,9% et 13,3%.

Lululemon LULU.O a perdu 8,6%, la société ayant revu à la baisse jeudi soir sa prévision de bénéfice pour l'année en cours et a publié des résultats pour le deuxième trimestre bien inférieurs aux attentes.

Cooper Companies COO.O a gagné 8,6% après que le fabricant de lentilles de contact a annoncé jeudi un bénéfice et un chiffre d'affaires meilleur que prévu au deuxième trimestre.

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NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Zhifan Liu)