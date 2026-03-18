Wall Street termine en forte baisse après que la Fed a maintenu ses taux inchangés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'évolution de l'action Micron après la séance, paragraphe 13)

* Les prix du brut inversent leurs pertes; le Brent augmente de plus de 5%

* La Fed maintient ses taux, comme prévu

* Micron grimpe avant la publication de son rapport

* S&P 500 -1,36%, Nasdaq -1,46%, Dow -1,63%

par Noel Randewich et Utkarsh Hathi

Wall Street a terminé en forte baisse mercredi après que la Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux d'intérêt et n'a prévu qu'une seule réduction de taux pour l'année, alors que les responsables ont fait le point sur les risques économiques liés à la hausse des prix du pétrole et à la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran.

Les nouvelles projections des responsables de la banque centrale américaine ont montré que le taux d'intérêt au jour le jour de référence de la Fed ne baisserait que d'un quart de point de pourcentage d'ici la fin de l'année, sans préciser le moment où cette baisse interviendrait.

Les principaux indices boursiers ont étendu leurs baisses après que le président de la Fed, Jerome Powell, a tenu une conférence de presse et réitéré l'incertitude que la guerre crée pour les perspectives économiques.

Les économistes ne s'attendaient pas à ce que la Fed modifie son taux d'intérêt.

"La Fed ne bouge pas. Avec une inflation supérieure à l'objectif et une économie supérieure à la tendance, et une incertitude élevée sur la trajectoire de la guerre en Iran, il n'y a pas d'argument en faveur d'un assouplissement de la politique", a déclaré Michael Rosen, directeur des investissements chez Angeles Investments à Santa Monica, en Californie.

"Le plus grand défi pour la Fed, exacerbé par la guerre, est d'équilibrer son double mandat de plein emploi et d'inflation faible et stable. Si la guerre persiste et que les prix du pétrole restent élevés, cela entraînera un ralentissement économique. Mais assouplir la politique monétaire serait une erreur, car cela ne ferait qu'alimenter l'inflation"

Plus tôt, le département américain du travail a déclaré que l'indice des prix à la production avait augmenté de 3,4 % en glissement annuel, dépassant les prévisions de 2,9 % des économistes, les prix risquant de s'accélérer encore, le conflit au Moyen-Orient augmentant les coûts de transport et de pétrole. Le pétrole Brent a étendu ses gains et a atteint près de 110 dollars le baril après qu'une agence de presse iranienne ait rapporté que certaines installations appartenant à l'industrie pétrolière iranienne à South Pars et Asaluyeh ont été attaquées.

Le S&P 500 a baissé de 1,36 % pour terminer la séance à 6 624,70 points, son niveau le plus bas depuis près de quatre mois. Il est maintenant en baisse d'environ 3 % en 2026.

Le Nasdaq a reculé de 1,46 % à 22 152,42 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 1,63 % à 46 225,15 points.

Les 11 indices sectoriels du S&P 500 ont tous reculé, plombés par la consommation de base .SPLRCS , en baisse de 2,44%, suivie d'une perte de 2,32% pour la consommation discrétionnaire .SPLRCD . AMD AMD.O a gagné 1,6% après avoir convenu avec Samsung Electronics 005930.KS d'étendre leur partenariat stratégique sur la fourniture de puces mémoire pour les infrastructures d'IA. Nvidia NVDA.O a reculé de 0,8 % après avoir obtenu de Pékin l'autorisation de vendre en Chine ses puces d'intelligence artificielle les deuxièmes plus puissantes.

Micron Technology MU.O a chuté de 4,3 % dans les échanges prolongés après que le fabricant de puces mémoire a projeté des ventes trimestrielles supérieures aux attentes de Wall Street et a déclaré qu'il augmentait ses plans de dépenses d'investissement pour l'exercice 2026.

Le gestionnaire d'actifs Apollo Global Management APO.N a progressé de 2,1%, rebondissant après les fortes pertes subies la semaine précédente en raison des inquiétudes liées à la qualité du crédit privé. Lululemon LULU.O a bondi de 3,8% après les résultats trimestriels du fabricant de vêtements de yoga. Le fondateur Chip Wilson, qui est dans une bataille de procuration avec la société, a déclaré que la décision de l'administrateur principal David Mussafer de quitter le conseil d'administration était "un pas dans la bonne direction", et a réitéré la nécessité d'un rafraîchissement "substantiel" du conseil d'administration. Macy's M.N a bondi de 4,7 % après que la chaîne de grands magasins a déclaré qu'elle s'attendait à un impact comparativement plus faible des droits de douane au second semestre et qu'elle avait dépassé les estimations de bénéfices trimestriels.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse au sein du S&P 500 .AD.SPX dans une proportion de 5,2 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 17 nouveaux plus hauts et 15 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 42 nouveaux plus hauts et 218 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les bourses américaines a été relativement faible, avec 19,4 milliards d'actions échangées, contre une moyenne de 19,8 milliards d'actions sur les 20 séances précédentes.