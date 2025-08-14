Wall Street termine en demi-teinte, mais le S&P atteint un nouveau sommet en fin d'année, alors que les paris sur la baisse des taux d'intérêt s'estompent

Indices: Dow -0,02, S&P 500 +0,03%, Nasdaq -0,01%

Intel reprend des couleurs suite à l'annonce d'une prise de participation par le gouvernement

L'inflation à la production augmente plus que prévu en juillet

Les marchés réduisent les attentes de réduction des taux de la Fed pour 2025

Deere et Tapestry sont affectés par les droits de douane américains

(Mises à jour avec les pourcentages de clôture) par Saeed Azhar, Johann M Cherian et Sanchayaita Roy

Les principaux indices de Wall Street ont été mitigés jeudi, le S&P 500 ayant atteint son plus haut niveau de clôture, tandis que le Dow Jones et le Nasdaq sont restés stables, après qu'un rapport sur les prix à la production plus élevé que prévu ait atténué les attentes de réductions potentielles des taux d'intérêt.

Un rapport du département du travail a montré que les prix à la production ont connu leur plus forte augmentation en trois ans en juillet, en raison d'une hausse des coûts des biens et des services, ce qui suggère qu'une reprise généralisée de l'inflation est imminente.

Les opérateurs ont réduit leurs prévisions de réduction des taux de la Fed pour le reste de l'année à environ 56,7 points de base, selon les données compilées par LSEG, contre environ 63 points de base avant le rapport.

Toutefois, ils continuent de tabler sur une réduction d'un quart de point de pourcentage en septembre.

"L'implication est que la Fed va offrir une réduction de 25-(points de base) en septembre. Mais il s'agira d'une réduction de type " hawkish ". Il est encore trop tôt pour que la Fed souhaite guider le marché vers un cycle d'assouplissement prolongé", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial pour les devises et les taux chez Macquarie Group.

"La prochaine étape importante sera l'indice des prix des dépenses qui sera publié plus tard dans le mois. S'il y a des signaux indiquant qu'il y a de l'inflation dans les services, le marché le prendra mal"

Un rapport séparé a montré jeudi que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a chuté la semaine dernière.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a clôturé en baisse de 11,01 points, soit 0,02%, à 44 911,26, le S&P 500 .SPX a gagné 1,96 points, soit 0,03%, à 6 468,54 - un nouveau sommet de clôture - et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 2,47 points, soit 0,01%, à 21 710,67.

Jeudi, sept des onze secteurs du S&P 500 ont reculé.

Des données récentes reflétant la faiblesse du marché du travail et une hausse modérée des prix à la consommation ont renforcé les attentes d'une éventuelle baisse des taux d'intérêt par la banque centrale le mois prochain.

Cependant, le rapport de jeudi a ravivé les inquiétudes selon lesquelles les droits de douane américains sur les importations pourraient commencer à avoir un impact sur les prix dans les mois à venir et freiner la reprise des actions américaines qui a aidé l'indice de référence S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC à enregistrer des records au cours des deux dernières sessions.

"Les actions américaines sont très chères", a déclaré Sam Stovall, responsable de la stratégie d'investissement chez CFRA Research.

L'indice S&P 500 se négocie à un ratio cours/bénéfice de 23 sur la base des estimations à terme, soit une prime de près de 40 % par rapport à sa moyenne sur 20 ans.

Le rapport sur l'IPP plus élevé que prévu incite maintenant les investisseurs à retirer les pétales d'une marguerite en disant: "Ils (la Fed) réduira les taux, ils ne les réduiront pas", a-t-il ajouté.

Le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, membre votant du Federal Open Market Committee cette année, a déclaré qu'une réduction d'un demi-point des taux lors de la réunion de septembre de la Fed n'était pas justifiée , un jour après que le secrétaire au Trésor Scott Bessent ait déclaré qu'une telle réduction était possible .

Intel Corp INTC.O a augmenté de 7,4%, Bloomberg News ayant rapporté que l'administration Trump était en pourparlers avec Intel pour que le gouvernement américain prenne potentiellement une participation dans le fabricant de puces, a rapporté l'agence de presse jeudi, citant des personnes familières avec le plan.

Cisco Systems CSCO.O a reculé de 1,6 % après que les prévisions globalement conformes du fabricant d'équipements de réseau n'aient guère encouragé les investisseurs.

Deere & Co DE.N a chuté de 6,8 % après que le fabricant d'équipements agricoles ait annoncé un bénéfice trimestriel inférieur et ait resserré ses prévisions de bénéfices annuels, tandis que Tapestry TPR.N a plongé de 15,7 % après que le fabricant de sacs à main Coach ait prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations.

Les deux entreprises ont mis en garde contre l'impact des tarifs douaniers sur leurs activités.

En géopolitique, l'accent sera mis sur la prochaine réunion du président Donald Trump avec le président russe Vladimir Poutine, alors qu'il cherche à mettre fin au conflit en Ukraine.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 2,29 contre 1 à la Bourse de New York.

Sur le Nasdaq, les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 2,14 contre 1.

L'indice S&P 500 a enregistré 15 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 78 nouveaux sommets et 78 nouveaux creux.

Le volume des échanges sur les bourses américaines a été relativement faible, avec 16,3 milliards d'actions échangées, contre une moyenne de 18,3 milliards d'actions au cours des 20 séances précédentes.