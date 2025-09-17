 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 790,38
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street termine en demi-teinte, les échanges sont agités après la baisse des taux d'intérêt de la Fed et les perspectives d'avenir
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 22:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La Réserve fédérale réduit ses taux d'intérêt de 25 points de base

*

Les projections de la Fed indiquent deux réductions supplémentaires pour 2025

*

Remarques de Powell sur la faiblesse du marché de l'emploi

(mises à jour à la clôture) par Abigail Summerville et Purvi Agarwal

Le Nasdaq et le S&P 500 ont clôturé en baisse dans des échanges agités mercredi, après que la Réserve fédérale américaine a réduit les taux d'intérêt de 25 points de base, comme prévu, et que le président de la Fed, Jerome Powell, a évoqué la faiblesse du marché de l'emploi.

Le Dow Jones a clôturé en hausse après avoir erré pendant le discours de Powell.

La banque centrale a indiqué qu'elle réduirait régulièrement ses taux d'intérêt jusqu'à la fin de l'année, les responsables politiques ayant fait part de leurs inquiétudes quant à la faiblesse du marché de l'emploi. La Fed a prévu deux réductions supplémentaires d'un quart de point de pourcentage cette année.

Lors d'une conférence de presse, M. Powell a évoqué l'augmentation des risques de baisse de l'emploi par rapport à l'inflation, tout en précisant que les risques d'inflation devaient encore être évalués et gérés.

Selon les données compilées par LSEG, les investisseurs avaient déjà intégré cette baisse de taux .

"Powell a tempéré l'enthousiasme initial des marchés pour une politique d'assouplissement monétaire plus agressive. Il a noté la faiblesse du marché du travail, mais réserve une réduction plus importante pour des conditions plus graves qui ne sont pas présentes aujourd'hui", a déclaré Michael Rosen, directeur des investissements chez Angeles Investments.

"La Fed a également revu à la hausse ses prévisions d'inflation, soulignant l'équilibre délicat entre la mise en place d'une politique monétaire visant à compenser l'affaiblissement du marché de l'emploi et la réduction de l'inflation", a-t-il ajouté.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a perdu 6,63 points, soit 0,10%, pour terminer à 6.600,13 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 73,10 points, soit 0,33%, à 22.260,85. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 262,26 points, soit 0,56%, à 46 012,75 points.

La décision et les perspectives de la Fed mettront à l'épreuve le récent rallye de Wall Street, qui a été soutenu par les attentes de réduction des taux et l'enthousiasme ravivé autour des échanges liés aux actions de l'IA.

M. Powell a répondu à plusieurs questions sur l'indépendance de la Fed par rapport au pouvoir exécutif.

Mardi, le conseiller économique de la Maison Blanche Stephen Miran a prêté serment en tant que gouverneur de la Fed et une cour d'appel a rejeté la tentative du président américain Donald Trump de limoger le gouverneur Lisa Cook.

Pendant ce temps, Nvidia NVDA.O a pesé sur le Nasdaq. Les actions ont chuté après qu'un rapport ait indiqué que le régulateur chinois de l'internet avait demandé aux plus grandes entreprises technologiques du pays d'arrêter d' acheter toutes les puces du leader de l'IA.

Workday WDAY.OQ a bondi après un rapport selon lequel l'investisseur activiste Elliott Management a pris une participation de plus de 2 milliards de dollars dans le fournisseur de logiciels de ressources humaines.

Lyft LYFT.O a bondi après avoir appris que Waymo d'Alphabet GOOGL.O lancerait des courses de taxis autonomes à Nashville l'année prochaine en collaboration avec l'entreprise de covoiturage. Les actions de la société rivale Uber UBER.N ont chuté.

Valeurs associées

ALPHABET-A
249,5300 USD NASDAQ -0,65%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 018,32 Pts Index Ex +0,57%
LYFT RG-A
22,8400 USD NASDAQ +13,13%
NASDAQ 100 INDEX
24 223,69 Pts Index Ex -0,21%
NASDAQ Composite
22 261,33 Pts Index Ex -0,33%
NVIDIA
170,2900 USD NASDAQ -2,62%
S&P 500 INDEX
6 600,35 Pts CBOE -0,10%
UBER TECH
92,980 USD NYSE -5,00%
WORKDAY-A
234,8800 USD NASDAQ +7,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    La baisse des taux de la Fed ne suprend pas Wall Street
    information fournie par AFP 17.09.2025 22:27 

    La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mercredi, peu surprise par la baisse des taux d'un quart de point de la banque centrale américaine (Fed), une décision très largement anticipée par les investisseurs. Le Dow Jones a gagné 0,57%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street termine sans direction claire, digère la baisse des taux de la Fed
    information fournie par AFP 17.09.2025 22:22 

    La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mercredi, peu surprise par la baisse des taux d'un quart de point de la banque centrale américaine (Fed), une décision très largement anticipée par les investisseurs. Le Dow Jones a gagné 0,57%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris recule avant la Fed
    information fournie par AFP 17.09.2025 22:21 

    La Bourse de Paris a terminé en recul de 0,40% mercredi, quelques heures avant une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui devrait baisser ses taux directeurs pour la première fois de l'année. Le CAC 40 a perdu 31,24 points, ... Lire la suite

  • Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, arrive pour une conférence de presse après la réunion du Comité fédéral de l'open market à Washington, le 30 juillet 2025 ( AFP / Mandel NGAN )
    La Fed baisse ses taux d'intérêt, le gouverneur promu par Trump voulait une détente plus forte
    information fournie par AFP 17.09.2025 22:18 

    La Réserve fédérale américaine (Fed) a baissé mercredi ses taux d'intérêt pour la première fois de l'année, dans une proportion jugée trop timorée par le nouveau gouverneur de l'institution, tout juste promu par Donald Trump, qui a suggéré une diminution plus marquée. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank