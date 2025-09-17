Wall Street termine en demi-teinte, les échanges sont agités après la baisse des taux d'intérêt de la Fed et les perspectives d'avenir

La Réserve fédérale réduit ses taux d'intérêt de 25 points de base

Les projections de la Fed indiquent deux réductions supplémentaires pour 2025

Remarques de Powell sur la faiblesse du marché de l'emploi

Le Nasdaq et le S&P 500 ont clôturé en baisse dans des échanges agités mercredi, après que la Réserve fédérale américaine a réduit les taux d'intérêt de 25 points de base, comme prévu, et que le président de la Fed, Jerome Powell, a évoqué la faiblesse du marché de l'emploi.

Le Dow Jones a clôturé en hausse après avoir erré pendant le discours de Powell.

La banque centrale a indiqué qu'elle réduirait régulièrement ses taux d'intérêt jusqu'à la fin de l'année, les responsables politiques ayant fait part de leurs inquiétudes quant à la faiblesse du marché de l'emploi. La Fed a prévu deux réductions supplémentaires d'un quart de point de pourcentage cette année.

Lors d'une conférence de presse, M. Powell a évoqué l'augmentation des risques de baisse de l'emploi par rapport à l'inflation, tout en précisant que les risques d'inflation devaient encore être évalués et gérés.

Selon les données compilées par LSEG, les investisseurs avaient déjà intégré cette baisse de taux .

"Powell a tempéré l'enthousiasme initial des marchés pour une politique d'assouplissement monétaire plus agressive. Il a noté la faiblesse du marché du travail, mais réserve une réduction plus importante pour des conditions plus graves qui ne sont pas présentes aujourd'hui", a déclaré Michael Rosen, directeur des investissements chez Angeles Investments.

"La Fed a également revu à la hausse ses prévisions d'inflation, soulignant l'équilibre délicat entre la mise en place d'une politique monétaire visant à compenser l'affaiblissement du marché de l'emploi et la réduction de l'inflation", a-t-il ajouté.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a perdu 6,63 points, soit 0,10%, pour terminer à 6.600,13 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 73,10 points, soit 0,33%, à 22.260,85. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 262,26 points, soit 0,56%, à 46 012,75 points.

La décision et les perspectives de la Fed mettront à l'épreuve le récent rallye de Wall Street, qui a été soutenu par les attentes de réduction des taux et l'enthousiasme ravivé autour des échanges liés aux actions de l'IA.

M. Powell a répondu à plusieurs questions sur l'indépendance de la Fed par rapport au pouvoir exécutif.

Mardi, le conseiller économique de la Maison Blanche Stephen Miran a prêté serment en tant que gouverneur de la Fed et une cour d'appel a rejeté la tentative du président américain Donald Trump de limoger le gouverneur Lisa Cook.

Pendant ce temps, Nvidia NVDA.O a pesé sur le Nasdaq. Les actions ont chuté après qu'un rapport ait indiqué que le régulateur chinois de l'internet avait demandé aux plus grandes entreprises technologiques du pays d'arrêter d' acheter toutes les puces du leader de l'IA.

Workday WDAY.OQ a bondi après un rapport selon lequel l'investisseur activiste Elliott Management a pris une participation de plus de 2 milliards de dollars dans le fournisseur de logiciels de ressources humaines.

Lyft LYFT.O a bondi après avoir appris que Waymo d'Alphabet GOOGL.O lancerait des courses de taxis autonomes à Nashville l'année prochaine en collaboration avec l'entreprise de covoiturage. Les actions de la société rivale Uber UBER.N ont chuté.