Pérou : découverte d'un fossile de dauphin vieux de 12 millions d'années

Un squelette pétrifié complet de Lomacetus, un ancêtre des marsouins modernes datant de plus de 10 millions d'années, est dévoilé à l'Institut géologique, minier et métallurgique (INGEMMET) de Lima, le 17 septembre 2025. ( AFP / Ernesto BENAVIDES )

Des paléontologues ont présenté mercredi à Lima le fossile d'un ancien dauphin encore peu étudié, vieux de 12 millions d'années, découvert en juillet dans le sud du Pérou.

D'une longueur de trois mètres et demi, le squelette pétrifié de ce Lomacetus a été retrouvé presque intact dans le désert d'Ocucaje, à environ 350 km au sud de la capitale péruvienne.

"C'est un type de dauphin", qui a vécu "il y a environ 12 millions d'années", a indiqué à l'AFP le paléontologue Mario Gamarra, à l'issue d'une conférence de presse au siège de l'Institut géologique, minier et métallurgique.

"Nous avons un squelette quasi complet, ce qui permet de faire davantage d'études sur tout l'animal : comment il se déplaçait, comment il nageait, ce qu'il mangeait ou combien de temps il vivait", a expliqué l'expert.

Ocucaje est un désert très prisé par les paléontologues. Il y a un peu plus de vingt ans, y ont été découverts les fossiles de deux baleines naines à quatre pattes, de dauphins, de requins et d'autres espèces du Miocène — une période qui a commencé il y a 23 millions d'années et s'est terminée il y a environ 5 millions d'années.