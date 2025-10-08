 Aller au contenu principal
Wall Street termine en baisse sur fond d'inquiétudes économiques
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 06:46

Une femme marche dans Wall Street à New York

par Stephen Culp

La Bourse de New York a fini en baisse mardi au lendemain des nouveaux records de clôture du S&P 500 et du Nasdaq alors que les investisseurs, privés de données économiques à cause du "shutdown", scrutent les indicateurs secondaires et les déclarations des dirigeants de la Réserve fédérale (Fed) pour trouver des indices sur la faiblesse économique et la politique monétaire.

L'indice Dow Jones a cédé 0,20%, ou 91,99 points, à 46.602,98 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu -25,69 points, soit -0,38% à 6.714,59 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de -153,30 points, soit -0,67% à 22.788,363 points.

Les trois indices ont terminé en baisse alors qu'un rapport publié mardi par la Fed de New York montre que les Américains ont été plus inquiets quant à l'avenir du marché de l'emploi en septembre, tout en revoyant à la hausse leurs prévisions concernant l'évolution de l'inflation à court terme.

Privés de données économiques alors que le "shutdown" se poursuit dans l'administration faute d'accord entre républicains et démocrates sur le budget, les investisseurs se replient sur des indicateurs secondaires et sur les déclarations des dirigeants de la Fed pour savoir si l'institution financière va mener à une nouvelle baisse des ses taux.

Le gouverneur de la Fed, Stephen Miran, a plaidé en faveur de la poursuite des baisses de taux, soulignant les risques liés au maintien d'une politique trop restrictive.

Aux valeurs, Tesla a perdu 4,5% après avoir présenté une version plus abordable de son SUV Model Y.

AMD avance de 3,8%, porté par des relèvements d'objectifs de cours de la part de Citigroup, Barclays et Bernstein, et alors que le titre avait déjà bondi de 23,7% la veille à la suite d'un accord pluriannuel avec OpenAI.

IBM prend 1,5% après que l'entreprise a annoncé un partenariat avec la startup en Intelligence artificielle Anthropic.

