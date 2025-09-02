Wall Street termine en baisse, la décision sur les droits de douane de Trump suscitant des inquiétudes

PepsiCo progresse après la révélation par Elliott d'une participation de 4 milliards de dollars

Les actions de Kraft Heinz chutent

Le rapport sur l'emploi américain est attendu vendredi

Indices: Dow en baisse de 0,6%, S&P 500 en baisse de 0,7%, Nasdaq en baisse de 0,8%

Wall Street a commencé le mois de septembre sur une note nettement plus basse mardi, les investisseurs s'interrogeant sur l'avenir destarifs douaniers du président Donald Trump après qu'une cour d'appel fédérale a jugé illégaux la plupart de ses tarifs douaniers. Une cour d'appel américaine divisée a rendu sa décision sur vendredi, mais a autorisé la mise en place des droits de douane jusqu'au 14 octobre. Mardi, Donald Trump a déclaré que son administration demanderait à la Cour suprême de statuer rapidement sur les droits de douane.

La décision de la cour d'appel a ébranlé les investisseurs après le long week-end de la fête du travail, le mois de septembre étant traditionnellement un mois faible pour les actions. L'indice de volatilité Cboe .VIX - la jauge de la peur à Wall Street - a augmenté, mais les principaux indices boursiers ont terminé à leurs pires niveaux de la journée.

Avec cette décision, "la question se pose de savoir si l'administration Trump s'est aliénée nos partenaires commerciaux et si elle a renoncé aux revenus tirés des droits de douane," a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior et conseiller de Wealthspire Advisors à Westport, dans le Connecticut.

"De même, il est trop tôt pour dire que c'est le début d'une grande correction", a-t-il ajouté. "En fin de compte, nous savons tous que les mois d'août-septembre ont tendance à être plus volatils et un peu plus difficiles pour les investisseurs avant d'entamer le quatrième trimestre, qui a tendance à être assez solide." Des données remontant à plusieurs décennies montrent qu'en moyenne, septembre est le pire mois pour les actions américaines, et certains investisseurs s'attendent à un nouveau parcours cahoteux sur cette année. En outre, les investisseurs sont impatients de voir le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, attendu vendredi, et de savoir si la faible croissance de l'emploi aux États-Unis s'est poursuivie pour un quatrième mois en août.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 249,07 points, soit 0,55%, à 45 295,81, le S&P 500 .SPX a perdu 44,72 points, soit 0,69%, à 6 415,54 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 175,92 points, soit 0,82%, à 21 279,63.

Les contrats à terme sur les taux américains s'attendent largement à ce que la Réserve fédérale abaisse ses taux d'intérêt ce mois-ci, estimant à 92% les chances d'une réduction de 25 points de base à la fin de sa réunion de deux jours le 17 septembre, selon FedWatch de CME Group. L'immobilier .SPLRCR a chuté de 1,7 % et a enregistré l'une des plus fortes baisses sectorielles du S&P 500 au cours de la journée, les rendements du Trésor américain à 30 ans ayant atteint mardi leurs niveaux les plus élevés depuis la mi-juillet. Par ailleurs, les actions de Kraft Heinz KHC.O ont chuté de 7 % après que la société a déclaré qu'elle se scinderait en deux entreprises, l'une axée sur les produits alimentaires et l'autre sur les sauces et les tartinades. En revanche, les actions de PepsiCo PEP.O ont gagné 1,1 % après qu'Elliott Management a révélé une participation de 4 milliards de dollars dans la société de boissons, lançant ainsi une campagne activiste.

Sur le Nasdaq, 1 555 titres ont augmenté et 3 099 ont baissé, les titres en baisse étant plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 1,99 à 1. Il y a eu 105 nouveaux plus hauts et 118 nouveaux plus bas.

Sur le NYSE, les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 2,4 à 1. Il y a eu 176 nouveaux sommets et 53 nouveaux creux.

Le volume des échanges sur les bourses américaines a été de 16,41 milliards d'actions, contre une moyenne de 16,26 milliards pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.