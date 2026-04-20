Wall Street termine en baisse avec le flou entourant l'Iran

La Bourse de New York a terminé en baisse lundi, les investisseurs réduisant leur exposition après le spectaculaire rally de la semaine précédente, sur fond de regain de tensions entre les Etats-Unis et l'Iran alors que le cessez-le-feu observé depuis deux semaines touche à sa fin.

Téhéran envisage de participer à des discussions de paix avec Washington au Pakistan, a déclaré à Reuters un haut responsable iranien, après des démarches d'Islamabad visant à mettre fin au blocus américain des ports iraniens.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,01%, ou 4,87 points, à 49.442,56 points. Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu -16,92 points, soit -0,24% à 7.109,14 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -64,09 points, soit -0,26% à 24.404,393 points.

Les marchés avaient été dopés vendredi par la réouverture par l'Iran du détroit d'Ormuz, avec des records en série pour le S&P 500 et le Nasdaq et les plus fortes performances hebdomadaires depuis mai. Mais la fermeture à nouveau de cette voie maritime stratégique durant le week-end a ravivé les inquiétudes géopolitiques.

La hausse des prix du pétrole a soutenu le compartiment énergétique, l'indice sectoriel de l'énergie du S&P 500 .SPNY progressant nettement mais cela n'a pas suffi à compenser le repli des valeurs de croissance. Les technologies ont constitué le principal frein à l'indice élargi, les fabricants de semi-conducteurs étant en tête des baisses.