Wall Street termine en baisse après le dernier rallye et en attendant Nvidia

*

Le Dow Jones a cédé 0,77%, le S&P-500 0,43% et le Nasdaq 0,22%

La Bourse de New York a fini en baisse lundi, les investisseurs attendant les résultats trimestriels du géant des semi-conducteurs Nvidia cette semaine, tout en digérant le rallye de vendredi qui a propulsé le Dow Jones à un niveau record.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,77%, ou 349,27 points, à 45.282,47 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 27,59 points, soit 0,43% à 6.439,32 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 47,24 points, soit 0,22% à 21.449,292 points.

Vendredi, les actions ont bondi après que le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, a laissé entendre lors du symposium de Jackson Hole qu'une baisse des taux d'intérêt pourrait être envisagée lors de la réunion de la banque centrale en septembre, invoquant la récente faiblesse du marché du travail.

"Le marché souffre d'une gueule de bois post-Jackson Hole", a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, en Oklahoma. "Les investisseurs prennent un peu de recul", a-t-il ajouté.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, doit être publié vendredi, tandis que les données officielles sur l'emploi non agricole sont attendues la semaine prochaine. Ces données seront cruciales, d'autant plus que Jerome Powell a déclaré qu'une baisse des taux n'était pas certaine.

"L'attention se porte actuellement sur le marché du travail", a constaté Brian Klimke, directeur des investissements chez Cetera Investment Management.

"Le marché de l'emploi connaît un léger ralentissement et l'économie s'affaiblit, la Fed doit donc agir rapidement, et elle en est consciente."

L'action Nvidia NVDA.O a progressé de 1,03% lundi avant la publication de ses résultats trimestriels mercredi, qui sera l'un des événements les plus suivis de la semaine à Wall Street et un test crucial pour le secteur très dynamique de l'intelligence artificielle.

Le géant des semi-conducteurs représente environ 8% du S&P 500 et ses résultats ont un impact sur un grand nombre d'Américains qui utilisent des fonds d'investissement indiciels pour épargner en vue de leur retraite.

"Il s'agit d'un événement extrêmement important du point de vue des acteurs du marché", a déclaré Michael Green, gestionnaire de portefeuille chez Simplify Asset Management.

Les commentaires de Jerome Powell vendredi ont incité les grandes sociétés de courtage à réviser leurs prévisions, Barclays, BNP Paribas et Deutsche Bank tablant désormais sur une baisse de 25 points de base des coûts d'emprunt le mois prochain.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les traders estiment désormais à 86% la probabilité d'une baisse des taux de la Fed en septembre. Les déclarations des responsables politiques John Williams et Lorie Logan plus tard dans la journée seront examinées de près afin de déterminer s'ils partagent les perspectives du président de la Fed.

L'optimisme suscité par les déclarations de Jerome Powell a permis à l'indice Dow Jones de clôturer vendredi à un niveau record pour la première fois depuis décembre 2024, et l'indice de référence S&P 500 a enregistré sa plus forte hausse journalière depuis mai.

Parmi les autres valeurs lundi, le fabriquant de boissons Keurig Dr Pepper KDP.O a chuté de 11,48% après avoir annoncé son intention d'acheter JDE Peet's JDEP.AS pour 18,4 milliards de dollars en numéraire.

Les vendeurs de meubles RH RH.N et Wayfair W.N ont tous deux reculé, de 5,33% et 5,91% respectivement, après que le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que son administration allait enquêter sur les droits de douane applicables aux importations de meubles.

Intel INTC.O a cédé 1,01% alors que Donald Trump a déclaré que le gouvernement américain allait prendre une participation dans le fabricant de puces. Il a également déclaré qu'il conclurait d'autres accords similaires à celui conclu avec Intel.

(Rédigé par Johann M Cherian et Sanchayaita Roy à Bangalore, Noel Randewich à San Francisco ; Version française Kate Entringer)