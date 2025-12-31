Wall Street termine dans le rouge une année 2025 exceptionnelle

par Saeed Azhar, Purvi Agarwal et Nikhil Sharma

La Bourse de New York a fini en baisse mercredi lors de l'ultime séance d'une année 2025 chahutée, notamment à cause de l'incertitude ayant entouré la politique de droits de douane du président américain Donald Trump, mais finalement largement positive, dans le sillage de l'euphorie autour de l'IA.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,63%, ou 303,77 points, à 48.063,29. points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 50,74 points, soit 0,74%, à 6.845,50 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 177,09 points (0,76%) à 23.241,99 points.

Sur l'ensemble de l'année, le Dow Jones affiche un gain de 12,97%, le S&P 500 de 16,39% et le Nasdaq de 20,36%.

Les trois principaux indices américains ont connu une année tumultueuse, marquée par l'incertitude autour des politiques de Donald Trump, revenu à la Maison blanche en janvier 2025, ainsi que par l'engouement autour du développement de l'intelligence artificielle (IA).

Fleuron du secteur, le fabricant de puces Nvidia NVDA.O a gagné 39% sur l'ensemble de l'année au cours de laquelle il est devenu le premier groupe coté en Bourse à atteindre une capitalisation de 5.000 milliards de dollars.

Le secteur des services de communication .SPLRCL a profité du bond d'Alphabet GOOGL.O , maison-mère de Google, qui a réalisé sa meilleure performance annuelle depuis 2009 avec un gain de 65%.

Au printemps, les perspectives de Wall Street apparaissaient pourtant compromises après le choc mondial provoqué par l'annonce d'un relèvement des droits de douane sur les importations américaines.

"Qualifier 2025 de 'résiliente' serait un euphémisme. L'économie a fait preuve d'une remarquable force en surmontant une inflation plus élevée, un ralentissement du marché du travail et des baisses de taux moins importantes que prévu initialement", souligne Adam Turnquist, stratège chez LPL Financial.

En 2026, la trajectoire de taux de la Fed restera déterminante. Les responsables de la banque centrale sont profondément divisés sur la façon de naviguer entre un marché du travail qui s'affaiblit et une inflation persistante.

Mais la publication de données mitigées ce mois-ci et les anticipations d'une nouvelle présidence de la Fed plus accommodante après la fin du mandat de Jerome Powell en mai ont alimenté les attentes sur de prochaines baisses de taux.

La vaste loi budgétaire "One Big Beautiful Bill", qui prévoient des incitations fiscales pour les ménages et les entreprises, pourraient par ailleurs soutenir l'an prochain l'économie américaine.

