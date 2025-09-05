 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wall Street termine dans le rouge après un emploi américain atone
information fournie par AFP 05/09/2025 à 22:23

Des opérateurs à la Bourse de New York le 7 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a clôturé en baisse vendredi après la dégradation du marché du travail en août aux Etats-Unis, l'inquiétude d'un ralentissement économique prenant le pas sur l'optimisme quant à une baisse des taux de la Fed.

Le Dow Jones a reculé de 0,48% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,32%. L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a terminé proche de l'équilibre (-0,03%).

