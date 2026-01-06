 Aller au contenu principal
Wall Street termine
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 22:28

Wall Street a progressé mardi, soutenue par l'envolée des valeurs liées aux semi-conducteurs sur un regain d'optimisme autour de l'intelligence artificielle, par la hausse de Moderna et par un record du Dow Jones.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,99%, ou 484,90 points, à 49.462,08 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 42,77 points, soit 0,62% à 6.944,82 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 151,35 points, soit 0,65% à 23.547,173 points.

Moderna MRNA.O a bondi de 10,84% après que BofA Global Research a relevé son objectif de cours sur le laboratoire.

Les valeurs spécialisées dans la mémoire et le stockage ont progressé après que Jensen Huang, directeur général de Nvidia, a présenté au Consumer Electronics Show de Las Vegas de futurs processeurs d'IA intégrant une nouvelle couche de technologie de stockage.

Les investisseurs attendent des données économiques plus fiables à mesure que s'estompent les effets d'une fermeture record de 43 jours du gouvernement fédéral. Les publications à venir comprennent l'enquête JOLTS mercredi et le rapport sur l'emploi de décembre vendredi. Des données plus faibles que prévu sur l'emploi pourraient renforcer les anticipations de baisses de taux.

Les données publiées mardi ont montré que l'indice PMI composite final de S&P Global avait reculé à 52,7 en décembre après 53,0 en novembre, tandis que le PMI des services avait diminué de 52,9 à 52,5.

Les marchés ont également analysé les déclarations de Tom Barkin, président de la Fed de Richmond, qui a réaffirmé la prudence de la banque centrale concernant de nouvelles baisses de taux, contrastant avec l'appel du gouverneur Stephen Miran en faveur de réductions agressives lors d'une interview sur Fox Business.

Les investisseurs ont écarté les craintes de retombées géopolitiques plus larges après que les forces américaines ont capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro au cours du week-end, pariant que l'événement pourrait faciliter l'accès des entreprises américaines aux réserves pétrolières du Venezuela.

Les valeurs pétrolières ont reculé après leurs gains marqués de la veille : Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont abandonné respectivement 3,44% et 4,46%.

Les commentaires de Jensen Huang sur l'efficacité des nouvelles puces de Nvidia ont alimenté les inquiétudes concernant la demande en systèmes de refroidissement pour centres de données. Les actions Johnson Controls JCI.N ont reculé de 6,24%, tandis que Trane Technologies TT.N a perdu 2,52%.

AIG AIG.N a chuté de 7,70% après que le groupe d'assurance a annoncé le départ de son directeur général Peter Zaffino. Au sein de l'indice S&P 500 .AD.SPX , les valeurs en hausse ont dépassé les baisses dans un rapport de 2,5 contre un.

L'indice a inscrit 58 nouveaux plus hauts et 8 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 112 nouveaux plus hauts et 39 nouveaux plus bas.

