Wall Street tente un rebond malgré une nouvelle poussée de l'inflation

Les marchés américains ont renoué avec la hausse jeudi, malgré une nouvelle mauvaise surprise sur le front de l'inflation et la poursuite des dégagements dans les infrastructures d'IA. Après une ouverture hésitante, les indices ont progressivement repris de la hauteur, profitant notamment d'une détente des rendements obligataires et d'un regain d'intérêt pour les valeurs défensives. Dans ce contexte, le S&P 500 progresse de 0,33% à 7 744,1 points, tandis que le Dow Jones surperforme avec un gain de 1,08% à 52 177,7 points. Le Nasdaq termine quant à lui quasiment à l'équilibre, cédant 0,05% à 29 935,6 points.

La séance avait pourtant mal commencé à la suite d'un nouveau rapport témoignant de pressions inflationnistes plus importantes que prévu. Les prix à la production américains ont bondi de 1,3% en septembre, contre seulement 0,5% attendu, soit leur plus forte hausse mensuelle depuis mars 2022. Sur un an, l'inflation des prix de gros atteint désormais 6,3%, contre 5,4% anticipés, sous l'effet notamment d'une flambée de 10,8% des coûts énergétiques. Plus préoccupant encore, l'inflation sous-jacente ressort à 0,7% sur un mois, plus du double des prévisions, confirmant, comme la veille avec l'IPC, que les tensions sur les prix dépassent largement le seul secteur énergétique.

Malgré ces chiffres, les rendements obligataires se sont nettement détendus, les investisseurs privilégiant les Treasuries face aux inquiétudes grandissantes concernant les investissements dans l'IA. Le taux américain à 10 ans a ainsi perdu 11 points de base, à 5,08%, aidé également par les déclarations de Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, qui estime que de nouvelles hausses de taux seront probablement nécessaires, mais pas dès la réunion d'octobre.

Cette détente a particulièrement profité aux petites capitalisations et aux valeurs sensibles aux taux, notamment dans le crédit immobilier, à l'image de Rocket Companies ( 4%) et de PennyMac Financial ( 6%).

Les inquiétudes persistent en revanche autour des infrastructures d'IA, alors que les dernières indications d'Anthropic suggèrent un ralentissement de la croissance de ses revenus au troisième trimestre. CoreWeave rebondit néanmoins de 6% après que Jensen Huang, PDG de Nvidia, a tenté de rassurer sur sa situation financière, même si les obligations du groupe offrent toujours des rendements proches de 15%. Dell (-7%) poursuit en revanche sa correction, tandis que Nvidia (-2%) et TSMC (-2%) restent sous pression, malgré des résultats trimestriels records du fabricant taïwanais, qui a toutefois adopté un ton plus prudent concernant 2027.

Les investisseurs ont poursuivi leur rotation en faveur des valeurs défensives, notamment des laboratoires pharmaceutiques, permettant à la santé ( 2,2%) de terminer en tête des secteurs du S&P 500. Eli Lilly ( 4%) profite de données cliniques encourageantes pour son traitement Omvoh, tandis qu'UnitedHealth ( 3%) progresse après avoir relevé ses perspectives bénéficiaires. Les matériaux ( 1,6%) et les financières ( 1,4%) participent également au rebond, à l'inverse de la technologie (-0,5%) et surtout de l'énergie (-2,0%).