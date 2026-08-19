Wall Street tente un rebond avant les minutes du FOMC, Moderna explose

Wall Street tente de rebondir ce mercredi, à quelques heures du compte rendu ("minutes") de la dernière réunion du FOMC, fin juillet, laissant pour l'heure les investisseurs se concentrer sur une riche actualité des entreprises, Moderna se distinguant tout particulièrement.

Après environ une heure et demie de cotations, les principaux indices actions américains signent des gains de 0,6% pour le Dow Jones et le S&P 500, à respectivement 53 680 et 7 740, mais de 0,1% seulement pour le Nasdaq 100, à 29 510.

Le compte rendu du FOMC pourrait apporter quelques précisions concernant l'ampleur des divisions qui règnent actuellement au sein du comité, en évaluant l'importance du camp hawkish et le nombre de membres prêts à voter en faveur d'une hausse des taux.

Ces "minutes" devraient d'autant plus retenir l'attention des investisseurs que les nombreuses données parues depuis la fin juillet ne leur ont pas vraiment permis de se faire une idée arrêtée sur la décision que prendra la Fed lors de sa prochaine réunion.

"Tous les observateurs qui s'attendaient à ce que les chiffres de l'inflation américaine de juillet modifient la répartition des voix au sein du FOMC (Federal Open Market Committee) ont été déçus", rappelle ainsi l'Union Bancaire Privée (UBP).

"Au contraire, les données de la semaine dernière ont renforcé les arguments en faveur d'un maintien des taux inchangés par la Fed en septembre", poursuit-elle, considérant donc un statu quo comme le scénario le plus probable pour le mois prochain.

Moderna explose, se distinguant dans une actualité riche

En l'absence de donnée macroéconomique majeure, les opérateurs concentrent leur attention sur une actualité chargée sur le front des entreprises, la société de biotechnologies Moderna se distinguant tout particulièrement avec un titre qui explose de 138%.

Elle se trouve en effet sous le feu des projecteurs après avoir franchi une étape importante lors d'un essai de phase 3 qui a validé l'efficacité d'une thérapie personnalisée en oncologie, en combinaison avec le Keytruda de Merck, dont l'action s'envole de son côté de 11%.

Autre valeur acclamée par les investisseurs, Estée Lauder bondit de 16%, le groupe de cosmétiques ayant battu le consensus sur son 4e trimestre fiscal, notamment à la faveur d'une accélération de sa croissance en Amérique du Nord.

Dans la distribution, Target s'adjuge 5% dans le sillage d'un relèvement de ses objectifs annuels, en partie en raison d'un gain lié aux remboursements de droits de douane, alors que TJX Companies cède 1,5% malgré un relèvement similaire de ses prévisions.

De son côté, Lowe's Companies grimpe de 4%, bien que la chaîne de rénovation résidentielle ait indiqué anticiper désormais les bornes basses de ses fourchettes cibles précédentes pour l'ensemble de l'exercice en cours, au vu des tendances actuelles en matière de demande.

Enfin, Marvell Technology bondit de 8,5%, après l'émission d'un warrant au profit de Google, permettant à ce dernier d'acheter un total de 58 970 907 actions Marvell à un prix d'exercice impliquant un montant d'environ 12,18 MdsUSD.