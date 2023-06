Wall Street: tendance plombée par le discours de Powell information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 17:11

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York perd du terrain mercredi, les investisseurs n'ayant pas apprécié le ton peu accommodant employé par le président de la Réserve fédérale Jerome Powell devant le Congrès en plein contexte de ralentissement économique.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,1% à 34.008,8 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 0,9% à 13.546,8 points.



Wall Street n'a pas jugé opportunes les dernières déclarations de Jerome Powell, qui a fait comprendre que de nouvelles hausses de taux étaient à prévoir cette année.



'Presque tous les membres du comité politique monétaire (FOMC) estiment qu'il sera nécessaire de relever encore un peu plus les taux d'intérêt d'ici à la fin de l'année', a-t-il déclaré devant les parlementaires.



Les investisseurs n'ont pas apprécié non plus que Powell affirme qu'il restait 'encore beaucoup de chemin à parcourir' en vue de ramener l'inflation sous la cible des 2%.



Du point de vue de certains analystes, la perspective de nouvelles hausses de taux augmentent les chances d'une erreur politique, y compris d'un atterrissage brutal de l'économie.



Malgré cela, six des 11 grands indices S&P sectoriels évoluent dans le vert ce matin, la plus forte hausse revenant à celui de l'énergie (+1,1%) sur fond de redressement des cours du brut.



Les valeurs des technologies (-1,6%) et des télécoms (-1,4%) accusent en revanche les plus lourds replis du jour.



Les dégagements observés en Bourse et l'accumulation des craintes de voir la Fed continuer à resserrer sa politique provoquent une remontée du rendement des Treasuries à dix ans, qui flirte désormais avec les 3,78%.



Après avoir réagi vers le haut aux dernières annonces de Powell, le dollar repart à la baisse face à l'euro, dans la zone de 1,0955.



Sur le front des valeurs, Tesla abandonne 2,6% dans le sillage d'une dégradation de recommandation de Barclays, qui estime que le récent 'rally' de l'action ne tient pas compte de nombreuses incertitudes de court terme.



La cohorte des autres valeurs liées à l'intelligence artificielle subissent aussi des prises de bénéfices, comme en témoignent les replis d'AMD (-5,4%) ou Nvidia (-3,7%).