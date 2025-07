Wall Street: tendance hésitante, indicateurs contrastés information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 18:04









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans tendance claire mardi suite à la publication d'indicateurs économiques contrastés qui incitent les investisseurs à la prudence au lendemain de l'inscription de nouveaux records.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,9% à 44.493,2 points, tandis que le S&P 500 consolide de 0,3% à 6.186,6 points après son plus haut historique atteint la veille au-delà de 6215 points.



Le Nasdaq reflue également et perd plus de 1% à 20.157,8 points suite aux nouveaux sommets établis hier.



L'ISM paru en début de séance a montré que le secteur manufacturier américain avait un peu ralenti le rythme sa contraction en juin, mais qu'il restait toujours en zone de contraction.



Parallèlement, le nombre d'offres d'emplois a augmenté à 7,9 millions en mai contre moins de 7,4 millions en avril, selon le dernier rapport 'Jolts' du Département du Travail.



Ce chiffre suggère que le marché du travail reste dynamique.



Ces éléments contradictoires alimentent naturellement le débat en cours sur l'opportunité de nouvelles baisses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.



Sur ce point, le président de la Fed, Jerome Powell, ne semble toujours pas avoir tranché puisqu'il a de nouveau buté en touche aujourd'hui à Sintra (Portugal) lorsqu'on lui a demandé de préciser ses vues.



'Cela va dépendre de la façon dont les données économiques évoluent', a-t-il répété.



Ces déclarations, qui alimentent les doutes, ont favorisé une remontée des rendements des bons du Trésor américain malgré les hésitations de Walt Street.



Celui des titres à dix ans prend plus de quatre points de base au-delà de 4,27%.



Le dollar tente de reprendre un peu de terrain, après sa glissade des derniers jours, les cambistes ajustant leurs positions après les propos de Jerome Powell.



L'euro se traitait autour de 1,7770 face au billet vert.



Les cours du pétrole s'inscrivent en hausse sur le NYMEX en dépit des incertitudes économiques et monétaires, ce qui permet au brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de reprendre 0,6% à 65,5 dollars.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.