Wall Street: tendance hésitante, entre Nvidia et indicateurs information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 17:21









(CercleFinance.com) - Wall Street se cherche une tendance jeudi en début de séance, freinée par les valeurs technologiques et tout particulièrement Nvidia en dépit de ses impressionnants résultats trimestriels.



Autour de 10h00 (heure de New York), le Dow Jones avance de 0,8% à 43.775,7 points, mais le repli de Nvidia fait reculer le Nasdaq qui lâche 0,8% à 18.916,8 points.



Le fabricant de puces dédiées à l'IA a fait état hier soir de résultats meilleurs que prévu et de perspectives encourageantes, mais les investisseurs semblent juger que ces bonnes performances étaient déjà intégrées dans les cours.



'Malgré leur solidité, ces résultats ne semblent plus être en mesure de constituer un catalyseur pour l'orientation générale du marché', souligne un trader.



Les analystes de Pictet AM faisaient remarquer, au début de la semaine, que la corrélation entre Nvidia et le reste du marché boursier américain s'était désormais réduite pour ne plus atteindre que 30% contre 71% l'an dernier.



Le groupe californien accuse, de loin, la plus mauvaise performance du Dow Jones avec des pertes de plus de 4%. Dans son sillage, l'indice S&P des hautes technologies cède 1,2%%.



L'éditeur de logiciels d'entreprise en mode 'cloud' Salesforce lui emboîte le pas, avec un recul de 2% dans le sillage de perspectives jugées décevantes.



Au chapitre macroéconomique, les investisseurs ont appris une heure avant l'ouverture que la croissance américaine avait été confirmée à 2,3% au 4ème trimestre, selon la deuxième estimation du Département du Commerce.



Les commandes de biens durables ont quant à elles rebondi plus que prévu en janvier (+3,1%) après deux mois de repli consécutifs, témoignant du dynamisme des dépenses en biens d'équipements des entreprises américaines.



Ces statistiques solides conjuguées à l'annonce de nouveaux droits de douane sur les produits européens font remonter le dollar, conduisant l'euro à revenir vers le seuil de 1,0410 alors que la monnaie unique avait réussi à franchir à plusieurs reprises la barre de 1,05 cette semaine.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans suit le mouvement et rebondit en rebondit au-delà de 4,29%, après avoir inscrit des planchers de plus de deux mois ces derniers jours.



Les cours du pétrole poursuivent leur progression avec un brut léger américain qui avance de 2% à 70,1 dollars alors que les analystes de BofA déclarent désormais un WTI autour de 71 dollars cette année.





