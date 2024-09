Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: tendance hésitante, dans le doute sur la Fed information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 17:23









(CercleFinance.com) - Wall Street fait preuve d'hésitation mercredi en début de séance, l'attente des décisions de politique monétaire de la Fed incitant les investisseurs à la prudence malgré l'espoir d'un geste fort de la part de l'institution.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche 0,4% à 41.539,7 points, tandis que le Nasdaq Composite parvient à s'adjuger 0,2% à 17.662,4 points.



La Fed, qui publiera à 14h00 les conclusions de sa réunion de politique monétaire, devrait réduire ses taux d'intérêt, mais les marchés s'interrogent sur l'ampleur de ce premier assouplissement monétaire.



Les paris restent serrés, puisque les traders évaluent à ce stade à 59% la probabilité d'une baisse de taux importante de 50 points de base, contre 64% hier, selon le baromètre FedWatch de CME Group.



Le scénario d'une réduction de 25 points est quant à lui privilégié par 41% des intervenants à l'heure actuelle.



'Il s'agit là d'un moment crucial pour les marchés', rappelle un trader.



'Une baisse des taux va se traduire par une réduction des coûts d'emprunt et une hausse de l'investissement, ce qui est de nature à soutenir les actions', souligne-t-il.



Les incertitudes entourant l'assouplissement monétaire provoquent une montée du rendement des Treasuries à dix ans, qui remonte au-delà de 3,69% après ses planchers annuels des derniers jours.



Le dollar tente de se stabiliser après ses pertes du début de semaine, dans l'attente, ici comme ailleurs, de l'issue de la réunion de la Fed.



Les valeurs du secteur de l'énergie (+0,2%) profitent de la solidité des cours du pétrole, à l'instar de Chevron (+0,4%), qui signe l'une des plus fortes hausses du Dow.



Apple affiche la meilleure performance de l'indice de référence, avec un gain de 1,8%, porté par quelques rachats à bon compte motivés par le repli des derniers jours, dû aux inquiétudes entourant les ventes de l'iPhone 16.



Les cours du pétrole évoluent sans tendance bien nette sur le NYMEX, coincés entre l'annonce d'une baisse des stocks de pétrole aux Etats-Unis la semaine passée et d'une hausse pour l'essence, avec un WTI stable à 71,2 dollars.





