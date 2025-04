Wall Street: tendance hésitante avant une semaine intense information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 17:38









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sur une note irrégulière lundi matin, marquant le pas après avoir aligné quatre séances consécutives de hausse la semaine dernière.



En fin de matinée, le Dow Jones parvient à enchaîner une cinquième progression en grignotant encore 0,2% à 40.191,8 points, mais le S&P 500 recule de 0,3% à 5510,7 points. Le Nasdaq lâche quant à lui 0,6% à 17.273,7 points.



Les marchés américains semblent vouloir s'octroyer une pause avant de s'engager dans une semaine effrénée, qui sera marquée par de multiples publications de résultats de sociétés et d'indicateurs économiques au cours des prochains jours.



Aucune statistique ne figure à l'agenda lundi, mais la semaine sera chargée sur ce terrain avec les chiffres de la croissance de 1er trimestre et l'indice des prix PCE jeudi puis le rapport sur l'emploi pour avril en point d'orgue vendredi.



Les investisseurs suivront également les nombreuses publications des résultats au programme, puisque plus d'un tiers des entreprises du S&P 500 dévoileront leurs comptes cette semaine, dont Amazon, Apple, Meta et Microsoft.



Dans l'immédiat, huit des 11 grands indices sectoriels S&P évoluent dans le vert, les plus fortes hausses revenant à des secteurs défensifs comme la finance (+0,4%), les services aux collectivités (+0,4%) ou la santé (+0,3%).



Le compartiment technologique, qui figurait aux avants-postes du rebond signé la semaine passée, essuie la plus forte baisse du jour (-1,1%) en perspective des publications à venir des géants technologiques.



Dans le bas du Dow, Amazon (-1,2%) et Apple (-0,3%) font l'objet de ventes de précaution à trois jours de leurs résultats, mais c'est aussi le cas de Coca-Cola, qui cède 0,1% à la veille de la présentation de ses comptes.



Dans l'attente des nombreuses statistiques attendues cette semaine, les rendements des Treasuries poursuivent leur mouvement de détente, celui des obligations à 10 ans reculant à 4,23% contre près de 4,27% vendredi soir.



Sur le NYMEX, le baril de brut léger texan (WTI) recule de 1,6% sous les 62 dollars en dépit de la faiblesse du dollar, qui lâche 0,1% face à un euro qui remonte vers 1,1380, tandis que l'or s'échange à près de 3340 dollars l'once, en hausse de 1,3%.





