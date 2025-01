Wall Street: tendance hésitante après de solides indicateurs information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 17:22









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sans tendance claire mardi matin suite à la publication de solides indicateurs économiques qui semblent exclure le scénario de prochaines baisses de taux.



En fin de matinée, le Dow Jones parvient à grignoter 0,2% à 42.794 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche plus de 1% à 19.651,8 points, victime de prises de profits après sa forte hausse des deux dernières séances.



Les indicateurs parus dans la matinée ont, dans l'ensemble, conforté l'image économique favorable donnée par la première économie mondiale.



Ainsi, selon l'Institute for Supply Management (ISM), la croissance du secteur des services a été plus rapide que prévu en décembre, portée par un net rebond des nouvelles commandes.



Parallèlement, le nombre d'offres d'emploi a progressé en novembre, à près de 8,1 millions, montre le dernier rapport 'JOLTS' (Job Openings and Labor Turnover Survey) du Département du Travail publié dans la matinée.



Ces solides statistiques ne vont pas dans le sens d'une poursuite de l'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale, conformément au discours plus prudent tenu par la banque centrale américaine.



Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat à dix ans, référence du marché américain, remonte, à plus de 4,69%, à des plus hauts depuis avril 2024 suite à la parution de ces chiffres.



Le dollar inverse la vapeur face à l'euro depuis la publication de l'ISM, la monnaie unique retombant au contact de 1,0370 face au billet vert.





