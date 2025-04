Wall Street: 'techs' et 'stats' en ligne de mire information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 15:15









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse mardi, dans un marché attentiste où les écarts s'annoncent limités avant les multiples publications de résultats d'entreprises et d'indicateurs économiques attendues dans les prochains jours.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,2%, laissant entrevoir de modestes gains en début de séance.



L'optimisme est revenu ces dernières semaines sur les marchés d'actions américains à la faveur d'une accalmie sur le front commercial, mais certains analystes soulignent que ce rebond reste fragile.



Les investisseurs espèrent que les géants de la technologie publieront des bénéfices trimestriels et des prévisions suffisamment solides pour faire disparaître les craintes provoquées par les récentes tensions commerciales.



La semaine va effectivement être animée par les résultats de plusieurs giga-capitalisations du secteur des hautes technologies, avec ceux de Microsoft et Meta prévus mercredi soir, puis d'Apple et Amazon jeudi.



'Dans l'ensemble, nous nous attendons à de très solides résultats de la part de Microsoft, Amazon, Meta et Apple, qui devraient montrer que les tendances au niveau de la demande demeurent particulièrement favorables pour la Big Tech', prédit Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



Sachant que ces quatre entreprises pèsent à elles seules plus de 16% du S&P 500 et plus de 25% du Nasdaq Composite, toute surprise, dans un sens ou dans un autre, risque d'impacter fortement les indices new-yorkais.



La semaine sera de loin la plus chargée de la saison des résultats Outre-Atlantique avec un total de 180 composantes du S&P, dont 11 du Dow, devant publier leurs chiffres du premier trimestre.



Au-delà des 'Sept Magnifiques', des groupes de la trempe de Coca-Cola, Pfizer, Visa, Caterpillar, Eli Lilly ou ExxonMobil présenteront également leurs comptes trimestriels cette semaine.



Au total, les sociétés qui doivent publier leurs performances représentent quelque 40% du poids du S&P.



L'agenda macroéconomique des jours à venir est lui aussi chargé avec entre autres les premières estimations de la croissance de premier trimestre aux Etats-Unis.



Les intervenants prendront aussi connaissance mardi de l'indice PCE des prix, la mesure préférée de l'inflation de la Fed.



Parmi les autres indicateurs au menu de la semaine figurent les chiffres de l'emploi américain pour le mois d'avril, qui devraient montrer un ralentissement des créations de postes.



Dans cette perspective, la réaction des marchés à tous ces chiffres s'avérera, là encore, déterminante.



Des indicateurs vigoureux pourraient être bien accueillis par les investisseurs, inquiets de voir les Etats-Unis potentiellement retomber en récession avec l'impact des nouveaux droits de douane.



A l'inverse, des statistiques meilleures que prévu pourraient compromettre la perspectives de nouvelles baisses de taux de la Réserve fédérale et déstabiliser les marchés.



Les investisseurs continueront par ailleurs de suivre l'évolution des tractations commerciales, alors que la Chine pourrait décider dès cette semaine d'assouplir certaines mesures protectionnistes prises en représailles à celles des Etats-Unis, ce qui pourrait confirmer la récente embellie observée sur le front du commerce mondial.



'Si la ligne de communication reste vraisemblablement coupée entre les deux pays (du moins sur les questions commerciales), ces nouvelles postures préfigurent d'une éventuelle désescalade - ce qui participe au soulagement des investisseurs', jugeaient vendredi les équipes de CPR AM.



Vendredi dernier, l'administration Trump s'était dite prête à discuter avec Pékin en vue d'abaisser les droits de douane en échange d'éventuelles concessions.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.