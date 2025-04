Wall Street : tarifs de Trump, Nasdaq -2% en 45s', -4% en 1h information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 00:41









(CercleFinance.com) - Il va falloir oublier très vite les gains des indices US affichés à 22H car 1/4H plus tard, ce fut la douche froide : Trump n'a pas bluffé et va appliquer des 'tarifs réciproques' équivalents à 50% des droit de douane appliqués par les pays 'partenaires'.

Donc les USA vont prendre le taux des droits de douanes qu'ils prétendent subir, les diviser par 2 (à plus ou moins 1% près) à compter de ce 2 avril à minuit.

Pour les pays appliquant des droits de douane de 10%, les USA s'alignent à 10%.

Le résultat de ces annonces (sous forme d'un tableau), c'est un plongeon vertical des indices US (-2% en 45 secondes, un record sauf flash krach lié à un 'bug' des systèmes de trading), notamment du Nasdaq qui ne tardait pas à chuter de -4,5% en transactions électronique, -3,5% pour le S&P500, -3,3% pour le Dow Jones.

Ces écarts se comparent à des scores de clôture à 22H de +0,56% sur le Dow Jones, +0,65% pour le S&P500, le Nasdaq Composite a grimpé de 0,87% à 17.600, le Nasdaq-100 de 0,75% vers 19.580 (18.700 à minuit).



Le VIX a cessé de coter à 22H sur un score de 21,5... mais on peut raisonnablement estimer qu'il pourrait rouvrir à +25%/+30% et retracer le récent zénith des 27... si ce n'est pire (en fonction de la réouverture des marchés asiatiques).

Pour prendre la mesure du stress sous un autre angle, celui des marchés de taux (principaux bénéficiaires d'un mouvement 'risk off'), le rendement du '10 ans' est passé en un quart d'heure de 4,22% à 4,0150%.



La volatilité a explosé à partir de 22H15, les investisseurs cherchant à évaluer l'ampleur des dégâts provoqués par les nouveaux droits de douane américains dans l'hypothèse d'une riposte européenne, chinoise (les 'droits' passent à 34%, et même 54% sur certains produits) et asiatique au sens large, puis du japon (24%... alors que le taux imputé aux imports US est de 46%) ainsi que sur leur impact sur l'économie mondiale, l'inflation et les bénéfices des entreprises.

Cela devrait tout simplement être massif !



Pour l'anecdote, il y avait une dernière 'stat' avant les annonces de Donald Trump : la publication de l'enquête mensuelle du cabinet ADP.

Le secteur privé américain a créé 155.000 emplois au mois de mars dans le privé le mois dernier, un chiffre supérieur aux attentes (consensus : 119.000 après les 84.000 de février).



'En dépit de l'incertitude politique actuelle et du moral en berne des consommateurs, le message est le suivant: les chiffres du mois de mars sont bons du point de vue de l'économie et des employeurs de toutes les tailles, même si tous les secteurs ne sont pas forcément concernés', explique Nela Richardson, l'économiste en chef d'ADP.



Les métiers liés aux services sont en effet les plus dynamiques, tandis que d'un point de vue géographique le Nord-Est et le Midwest se sont révélées être les régions les plus actives en termes d'emploi.



La parution de l'enquête ADP intervient à deux jours du rapport mensuel sur l'emploi du Département du Travail (NFP).



Pour la publication de vendredi, les économistes prévoient en moyenne 185.000 créations d'emplois non agricoles en mars, contre 151.000 le mois précédent, pour un taux de chômage inchangé à 4,1%.





