Wall Street sur une note positive malgré le repli de Boeing

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé sur une note positive sur fond de tensions croissantes au Moyen-Orient. Les prévisions solides communiquées par Oracle ont nourri l'enthousiasme autour de lA, compensant le repli de Boeing a la suite du crash d'un de ses appareils 787 Dreamliner peu après son décollage de l’aéroport d'Ahmedabad, dans l’ouest de l’Inde. Après une inflation plus faible que prévu en mai dévoilée hier, les investisseurs ont pris connaissance des prix à la production inférieurs aux attentes. Le Dow Jones a progressé de 0,24% à 42967 points tout comme le Nasdaq à 19662 points.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les prix à la production ont progressé de 2,6% en mai en rythme annuel alors qu’ils étaient attendus en hausse de 2,6%. Ils étaient en croissance de 2,5% en avril. En rythme mensuel, ils sont en hausse de 0,1% au lieu de 0,2% attendu et après -0,2% en avril. En version core, les prix à la production ont augmenté de 0,1% en mai contre une hausse anticipée de 0,3%, après un repli de 0,2% en avril. Ils sont en hausse de 3% en rythme annuel, contre un consensus de 3,1%.

Aux Etats-Unis, le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 248000 la semaine dernière, contre 242000 attendus, après 248000 la semaine précédente.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Abbvie

Abbvie a annoncé que les autorités sanitaires américaines avaient approuvé l'extension de la notice d'utilisation du produit Mavyret, un antiviral à action directe (AAD). Il peut désormais être utilisé pour le traitement des adultes et des enfants de trois ans et plus atteints d'une infection aiguë ou chronique par le virus de l'hépatite C sans cirrhose ou avec cirrhose compensée.

Automobile

Donald Trump s'apprêterait à signer trois résolutions du Congrès afin d'empêcher la Californie de mettre fin à la vente de véhicules thermiques d'ici 2035, selon Reuters. Ces résolutions permettront également d'empêcher le Golden State d'imposer des règles sur les moteurs diesel.

BioNTech

BioNTech a dévoilé une opération stratégique dont le but est de procéder à l’acquisition de CureVac dans le cadre d’une offre publique d’échange. Chaque action CureVac sera échangée contre environ 5,46 dollars en American Deposite Share BioNTech, ce qui se traduira par une valeur globale implicite d’environ 1,25 milliard de dollars (sous réserve de certains ajustements). À l’issue de cette transaction, les actionnaires de CureVac devraient détenir entre 4 et 6 % du capital de BioNTech.

Boeing

Un appareil Boeing 787 de la compagnie Air India avec 242 personnes à bord s'est écrasé ce jeudi peu après son décollage de l'aéroport dAhmedabad, dans l'ouest de l'Inde. Le crash s'est produit quelques minutes après le décollage. "C'est avec une profonde tristesse que je confirme que le vol Air India 171 reliant Ahmedabad à l'aéroport de Londres Gatwick a été impliqué aujourd'hui dans un tragique accident", a déclaré le PDG d'Air India Natarajan Chandrasekaran sur X.

Merck

Merck a annoncé le lancement d'un essai clinique de phase III destiné à évaluer l'innocuité, l'immunogénicité et l'efficacité d'une dose unique de V181, un vaccin expérimental pour la prévention de la dengue causée par l'un des quatre sérotypes du virus. Selon le Dr Paula Annunziato de chez Merck Research Laboratories : " Environ la moitié de la population mondiale vit dans des zones à risque de dengue, ce qui en fait une menace sérieuse pour la santé publique ".

Micron

Micron et l'administration Trump ont annoncé le projet du premier de porter ses investissements aux Etats-Unis à environ 150 milliards de dollars dans la fabrication de mémoires et à 50 milliards de dollars dans la R&D. Le spécialiste des mémoires informatiques prévoit d'investir 30 milliards de dollars supplémentaires par rapport aux plans précédents.

Oracle

Oracle est attendu forte hausse à Wall Street grâce à des perspectives de croissance favorable pour le cloud. Au quatrième trimestre, clos fin mai, de l'exercice 2025; l'éditeur de logiciels professionnels a enregistré un bénéfice net en progression de 9% à 3,43 milliards de dollars, soit 1,19 par action. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,70 dollar, ressortant 6 cents au-dessous du consensus Bloomberg. Les revenus ont progressé de 11% à 15,9 milliards de dollars alors que le marché visait 15,6 milliards de dollars.