Wall Street sur une note mitigée sur fond de tensions moyen-orientales persistantes
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 16:33
Les marchés, largement accaparés par les développements au Moyen-Orient, ont également pris connaissance avant l'ouverture de Wall Street des données sur l'inflation américaine pour le mois de février.
Les prix à la consommation aux États-Unis ont progressé de 0,3% sur un mois, après une hausse de 0,2% en janvier, conformément aux attentes. Sur un an, l'inflation s'établit à 2,4%, un rythme inchangé par rapport au mois précédent et également en ligne avec les anticipations.
"L'indice des prix à la consommation (IPC) est conforme au consensus pour le mois de février. Cette publication sans surprise reflète une période précédant l'escalade des opérations militaires au Moyen-Orient, laquelle devrait entraîner une hausse de l'inflation le mois prochain sous l'effet du renchérissement des prix de l'énergie", souligne Josh Jamner, senior investment strategy analyst chez ClearBridge Investments, filiale de Franklin Templeton. L'analyste relève néanmoins un élément rassurant : "La modération de l'IPC de base et de l'IPC 'supercore' montre que les pressions inflationnistes ne s'accélèrent pas malgré le choc pétrolier actuel, ce qui pourrait rassurer les responsables politiques."
Les investisseurs attendent désormais la publication vendredi de l'indice PCE, la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale américaine.
Sur le front géopolitique, les tensions restent vives au Moyen-Orient. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré mercredi que l'offensive menée conjointement par Israël et les États-Unis contre l'Iran depuis le 28 février se poursuivrait "sans limite de temps". "L'opération continuera aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints et que l'issue de la campagne soit déterminée", a-t-il affirmé lors d'une réunion avec des responsables militaires israéliens.
Dans ce contexte de fortes tensions, les 32 pays membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ont convenu mercredi de libérer près 400 millions de barils de pétrole issus de leurs réserves stratégiques afin d'atténuer les perturbations du marché provoquées par le conflit.
Oracle sur orbite
Du côté des entreprises, Oracle progresse après avoir indiqué que la forte demande pour les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle devrait soutenir la croissance de son chiffre d'affaires au-delà des attentes de Wall Street jusqu'en 2027.
À l'inverse, Campbell Soup recule d'environ 7% après la publication de résultats inférieurs aux attentes pour son deuxième trimestre 2025-2026 et l'abaissement de ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.
Sur le marché pétrolier, le WTI progresse de 0,75% à 86,25 dollars vers 16h15.
Valeurs associées
|84,6850 USD
|NASDAQ
|-3,33%
