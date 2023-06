Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: sur une note irrégulière à la mi-journée information fournie par Cercle Finance • 28/06/2023 à 18:24









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sur une note irrégulière mercredi, soutenue d'un côté par la bonne tenue de l'énergie mais affectée de l'autre par un certain attentisme à la veille de la publication de nouveaux chiffres de l'inflation.



A la mi-journée, le Dow Jones recule de 0,2%, mais le Nasdaq Composite progresse de 0,4% à 13.615,3 points.



Les investisseurs se montrent prudents avant l'annonce, demain, des derniers chiffres de la mesure préférée de l'inflation de la Réserve fédérale, l'indice des prix dit 'PCE'.



Des chiffres moins élevés que prévu pourraient compliquer la tâche de la Réserve fédérale, qui entend de nouveau relever ses taux d'intérêt d'ici à la fin de l'année.



Un net rebond des cours pétroliers (+2% à 69,2 dollars pour le WTI) entretient néanmoins la résistance de Wall Street suite à l'annonce d'un net recul hebdomadaire des stocks américains de pétrole brut.



Malgré la progression des valeurs de l'énergie, ce sont bel et bien les indices sectoriels S&P des télécoms et de la consommation non-essentielle qui signent les meilleures performances de la journée.



La haute technologie ne pâtit pas trop des informations du Wall Street Journal selon lesquelles l'administration américaine envisagerait de limiter les exportations de puces pour l'intelligence artificielle (IA) vers la Chine.



S'agissant des valeurs, General Mills décroche de 4% après des résultats trimestriels décevants, qui ne sont pas éclipsés par l'annonce d'un relèvement du dividende trimestriel.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.