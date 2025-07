Wall Street sur une bonne note avant la fête nationale

(AOF) - Les marchés actions américains ont terminé la séance de jeudi sur une note positive à la veille de la fermeture de Wall Street pour cause de fête nationale. Statistique la plus attendue de la semaine, le rapport sur l’emploi a révélé une hausse supérieure aux attentes des créations de postes et une baisse surprise du taux de chômage. Après cette publication, la probabilité de voir la Fed baisser ses taux fin juillet est tombée à 4,7%, ce qui a renforcé le dollar. Le Dow Jones a gagné 0,77% à 44828 points et le Nasdaq 1,02% à 20601 points.

Nvidia a gagné 1,33% à 159,34 dollars et a inscrit un nouveau record en séance à 160,98 dollars. Avec près de 4000 milliards de dollars de capitalisation, le spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle devance Microsoft, qui pèse 3700 milliards de dollars en Bourse. Elle est sur le point de battre le record de capitalisation d'Apple, qui avait touché 3915 milliards de dollars fin décembre, selon des données Reuters. Depuis, le poids du fabricant de l'iPhone a fondu à 3200 milliards de dollars.

Les chiffres économiques du jour

Les stocks américains de gaz ont augmenté de 55 milliards de pieds cubes au cours de la semaine écoulée, après une progression de 96 milliards la semaine précédente. Une hausse de 48 milliards de pieds cubes était attendue. Au total, les stocks sont de 2 953 milliards de pieds cubes, un niveau qui se situe dans la fourchette historique des cinq dernières années.

L'indice ISM non manufacturier est ressorti à 50,8 points, comme prévu, signalant une expansion de l’activité. En mai, il était encore en contraction à 49,9 points.

Les commandes à l’industrie ont bondi en mai de 8,2 % aux États-Unis contre 8,1% attendu après une chute de 3,9% en avril.

Aux États-Unis, l’indice PMI des services de S&P Global du mois de juin atteint 52,9 contre 53,1 attendu après 53,1 le mois précédent. Il enchaîne toutefois un 29ème mois consécutif de croissance.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Boeing

La compagnie aérienne Garuda Indonesia serait en négociations avec Boeing pour l'achat de 50 à 75 avions, dont des 737 MAX 8 et des 787, selon Reuters.

Datadog

La société de services de surveillance d'infrastructure dans le cloud, Datadog, fera son entrée au sein de l'indice S&P500 à partir du 9 juillet en remplacement de Juniper Networks, récemment racheté par Hewlett Packard Enterprise. Le titre Datadog est attendu en progression de 10%.

Lucid

Au deuxième trimestre, Lucid a connu une accélération de sa production et de ses livraisons. Sa production a atteint 3 863 véhicules, contre 2 212 au premier trimestre, soit une progression de 74,64 %. Au niveau des livraisons, sur les mêmes périodes, elles sont passées de 3 109 unités, à 3 309, soit une hausse de 6,43 %. Au total, sur le premier semestre, la production de véhicules s'est élevée à 6 075 véhicules (+58,29 % par rapport au premier semestre 2024), et les livraisons ont atteint 6 418 unités (+47,17 %).

Synopsys

L'éditeur de logiciels Synopsys et son concurrent Cadence Design Systems sont attendus en hausse à Wall Street grâce à la levée des restrictions américaines à l'exportation vers la Chine de logiciels destinés aux fabricants de semi-conducteurs. L'entreprise d'automatisation de la conception électronique a indiqué qu'elle s'efforçait de rétablir l'accès aux produits récemment restreints en Chine. Synopsys continue par ailleurs d'évaluer l'impact des restrictions à l'exportation liées à la Chine sur ses activités, son résultat d'exploitation et ses finances.

Tripadvisor

Le fonds spéculatif Starboard Value a procédé à l'acquisition de 10 635 484 actions Tripadvisor, soit une participation de 9,01 % dans la société de réservations de tourisme en ligne, selon des documents de la SEC. Au cours de clôture de mercredi, l'investissement représente une valeur de 159,425 millions de dollars. Depuis ces annonces, l'action Tripadvisor s'envole de 17,24 %, à 17,575 dollars.