Wall Street sur de faibles variations en attendant l'emploi US

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé jeudi avec de faibles gains pour les indices Standard & Poor's 500 et Nasdaq, dans un contexte d'attentisme avant la publication vendredi du rapport mensuel officiel sur l'emploi américain.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 37,78 points, soit 0,08%, à 45.233,45 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 5,51 points, soit 0,09%, à 6.453,77 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 27,23 points, soit 0,13%, à 21.524,96 points.

La statistique clé aux Etats-Unis sur les créations de postes non-agricoles, le taux de chômage et l'évolution des salaires sera publiée vendredi. En attendant, les inscriptions hebdomadaires au chômage montrent une hausse de 237.000 lors de la semaine au 30 août contre 229.000 la semaine précédente. Le cabinet ADP, de son côté, a indiqué jeudi que le secteur privé avait créé moins d'emplois qu'attendu en août, soit 54.000 après 106.000 en juillet.

Ces deux indicateurs témoignent d'un ralentissement du marché du travail alors que les traders parient désormais avec une probabilité de 97% sur une baisse des coûts d'emprunt de la Réserve fédérale américaine (Fed) lors de la réunion des 16-17 septembre.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor

US10YT=RR fléchit d'environ deux points de base (pb), à 4,19%, et celui à 30 ans US30YT=RR décline de 2,3 pb, à 4,87%, alors que cette dernière maturité avait dépassé mercredi le seuil très surveillé des 5%.

Les interventions attendues dans la journée de responsables de la Fed comme John Williams et Austan Goolsbee sont également surveillées, tout comme l'audition de l'économiste Stephen Miran devant le Sénat en vue de sa confirmation pour le prendre le siège de la gouverneure de la Fed Adriana Kugler, qui a démissionné le mois dernier.

Aux valeurs, Salesforce CRM.N pèse sur la tendance, avec une chute de 7,70%. Le spécialiste du "cloud" a annoncé anticiper un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours inférieur aux attentes, notant un retard dans la monétisation de sa plate-forme d'agent d'IA. Cela se reflète sur le secteur des semi-conducteurs .SOX (-0,60%) et sur celui des nouvelles technologiques .SPLRCT (-0,13%).

Hewlett Packard Enterprise HPE.N grignote cependant 0,70% à la faveur d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu.

American Eagle Outfitters AEO.N s'envole de 32,08%, le fabricant de vêtements ayant annoncé s'attendre à des ventes comparables sur le trimestre en cours supérieures aux prévisions.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)