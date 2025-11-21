Wall Street subit un revirement baissier depuis avril ; Nvidia efface ses gains

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine sur une note négative après avoir vécu une seconde partie de séance cauchemardesque. En net rebond à la mi-séance, Wall Street a vécu un revirement baissier sans précédent depuis avril dernier sur fond d'un rapport sur l'emploi mitigé. L'indice de volatilité VIX a bondi tandis que le taux à 10 ans a reculé. Côté valeurs, Nvidia a effectué une entame euphorique pour terminer en net repli. Le Dow Jones s'est replié de 0,84% à 45752 points et le Nasdaq de 2,15% à 22078 points.

Au sein du Dow Jones, Nvidia (+1,87% à 190,08 dollars) se fait griller la politesse par Walmart, plus forte progression de l'indice, qui a relevé ses objectifs annuels et annoncé son transfert au Nasdaq ! Dans un contexte de craintes à propos de l'existence d'une bulle spéculative dans le secteur de l'IA, Nvidia a rassuré, en dévoilant des résultats et des objectifs meilleurs que prévu. "On a beaucoup parlé d'une bulle spéculative autour de l'IA. De notre point de vue, nous voyons les choses très différemment," a déclaré le directeur général, Jensen Huang.

Les chiffres économiques du jour

La semaine dernière, le nombre préliminaire de nouvelles demandes d’allocations chômage corrigé des variations saisonnières s’est établi à 220 000, soit une baisse de 8 000 par rapport au niveau de la semaine précédente.

Selon le rapport mensuel sur l’emploi américain, au mois de septembre, l’économie des Etats-Unis a créé 119 000 postes, soit bien plus que les 53 000 attendus. Au mois d’août, 4 000 emplois ont été détruits contre 22000 créations annoncées initialement. En parallèle, le salaire horaire moyen n’a progressé que de 0,2%, soit un net ralentissement par rapport à la hausse de 0,4% observée en août, et les analystes tablaient sur une progression de 0,3%. Enfin, le taux de chômage a augmenté de 0,1 point, à 4,4%, alors qu’il était attendu stable à 4,3%.

Au mois de novembre, l’indice de la Fed de Philadelphie, qui mesure le niveau de l’activité dans le secteur manufacturier, s’est nettement amélioré, mais pas autant qu’espéré. Il est ainsi passé de -12,8 à -1,7 points, là où les analystes tablaient sur un retour à un niveau positif à 1 point.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Abbott Laboratories

Abbott Laboratories et Exact Sciences ont signé un accord définitif portant sur l'acquisition du second par le premier. Pour cette opération, Abbott va procéder au rachat de toutes les actions en circulation d'Exact Sciences pour 105 dollars par titre en numéraire, faisant ressortir une valeur patrimoniale de 21 milliards de dollars, ou une valeur d'entreprise estimée à 23 milliards de dollars, incluant l'absorption par Abbott d'environ 1,8 milliard de dollars de dette nette d'Exact Sciences.

Moderna

Moderna a annoncé la finalisation d'une ligne de crédit à terme de cinq ans, pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars, auprès d'Ares Management Credit Funds. Ce financement, non dilutif, est structuré en trois tranches : un prêt à terme initial de 600 millions de dollars, une ligne de crédit à terme différée de 400 millions de dollars et une deuxième ligne de crédit à terme différée de 500 millions de dollars. Cet apport en capital renforce le bilan du laboratoire déjà solide et offre une certaine flexibilité selon Jamey Mock, directeur financier de Moderna.

P alo Alto Networks

Le spécialiste des solutions de sécurité informatique à destination des entreprises, Palo Alto Networks, a annoncé l'acquisition de la plateforme d'observabilité Chronosphere pour 3,35 milliards de dollars en numéraire et en actions. Chronosphere annonce un chiffre d'affaires annuel récurrent (ARR) de plus de 160 millions de dollars à la fin septembre 2025, en croissance à trois chiffres d'une année sur l'autre.

Regeneron

La FDA a étendu l'autorisation du produit Eylea HD de Regeneron. Ce dernier peut désormais être injecté en dose de 8mg pour le traitement de patients présentant un œdème maculaire consécutif à une occlusion de la veine rétinienne, avec un schéma posologique pouvant aller jusqu'à une injection toutes les huit semaines après une période initiale d'injections mensuelles.

Verizon

Verizon prévoit de supprimer 13 000 emplois, ce qui constitue le plus grand plan social de l'histoire du géant américain des télécommunications. La firme, qui compte près de 100 000 salariés à travers le monde, vise à réduire ses coûts et restructurer ses activités. Le groupe a également indiqué son intention de convertir 179 boutiques en propre en franchises et de fermer un magasin.

Walmart

Walmart, dont le titre recule de près de 2%, a annoncé avoir relevé ses prévisions annuelles pour la deuxième fois cette année après un trimestre solide, marqué par une croissance de 4,5% de ses ventes à périmètre comparable aux États-Unis (contre +3,8% de consensus). Elles incluent les ventes en ligne et en magasin. Les recettes publicitaires mondiales ont progressé de 53% au cours du trimestre, contre une croissance de 46% au deuxième trimestre.