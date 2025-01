Wall Street: stable après une spectaculaire décrue du VIX information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 07:33









(CercleFinance.com) - Wall Street a bien remonté la pente ce lundi : c'était très 'rouge' à l'ouverture, le 'VIX' flambait de +13% vers 22... mais au final, les indices clôturent globalement sans direction: le Dow Jones prend 0,85%, un score un peu inespéré, le S&P500 grappille 0,15% et le Nasdaq limite la casse à -0,4% (contre -1,5% vers 15H45), tandis que le VIX reperd -15% pour finir à près de -2% (quelle reprise de contrôle de la volatilité!).



Nvidia a pesé avec -2%, Apple perdait -1%, Meta -1,2% et peu après la clôture, Abercrombie & Fitch dévissait de -15% sur la publication de son trimestre le plus décevant depuis 2022.



Wall Street semble se désintéresser de la hausse des taux qui se poursuit: les T-Bonds US à '10 ans' (+1,5 point de base) culminent ce soir vers 4,795%, le '30 ans' (+1 pb) oscille entre 4,967 et 4,970%, une malédiction pour le secteur immobilier.



Les marchés américains s'apprêtent à vivre une semaine décisive marquée par la publication des résultats trimestriels de plusieurs poids lourds de l'économie américaine, qui donneront le ton des séances à venir.



Les grandes banques américaines seront à l'honneur pour cette première semaine de la saison des résultats, avec les publications de Citi, Goldman Sachs, JP Morgan et Wells Fargo prévues mercredi, puis celles de Bank of America et Morgan Stanley le lendemain.



Les commentaires de ces établissements financiers de premier plan vont offrir aux investisseurs une lecture intéressante concernant l'état actuel de la conjoncture, de la consommation et des perspectives économiques à attendre aux Etats-Unis.



D'après FactSet, les bénéfices des entreprises américaines composant le S&P 500 devraient avoir progressé en moyenne de 11,7% sur un an au 4ème trimestre, soit leur plus forte hausse depuis la fin 2021... mais cette moyenne masque des disparité colossales, avec 70% des profits concentrés sur une dizaine d'entreprises, et 75% sur les 20 premières, tandis que la plupart des entreprises du 'S&P480' (le S&P500 moins les 20 titans de la cote à plus de 500Mds$ de 'capi') afficheront 'en moyenne' des résultats en baisse sur 12 mois.



Comme constaté vendredi dernier avec les solides chiffres de l'emploi américain, de bonnes statistiques ne suffisent plus à pousser le marché plus haut car elles sont synonymes d'un moindre assouplissement monétaire.



La saison des résultats va donc permettre de savoir si la Bourse de New York peut retrouver une dynamique haussière, sachant que le S&P500 se traite aujourd'hui à 21,5 fois ses bénéfices, bien au-dessus de sa moyenne historique à dix ans (18,2)... et le PE du Nasdaq-100 se situe à 47,5 (+59% en un an), c'est-à-dire deux fois au-delà de la moyenne historique de 23,6, et à seulement 1,5 point du record absolu.



La réouverture de la saison des résultats ne va toutefois pas faire oublier complètement ce qui se joue actuellement de l'autre côté de l'Atlantique, entre incertitudes sur la politique que mènera Donald Trump, réveil de l'inflation et tensions sur les rendements obligataires.





