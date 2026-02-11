Wall Street soutient la nouvelle génération de médicaments contre le VIH de Gilead, même si les perspectives de bénéfices pour 2026 ne sont pas à la hauteur

11 février - ** Gilead Sciences GILD.O a publié mardi 2026 des prévisions financières inférieures aux attentes des analystes, y compris les ventes de son médicament pionnier pour la prévention du VIH, Yeztugo, qui a été approuvé en juin de l'année dernière

** Actions en baisse de 3,3 % avant le marché

MARGE DE PROGRESSION

** BMO Capital Markets ("outperform", PT: $160) dit que même avec la récente performance des actions, il voit une dynamique continue jusqu'en 2026, ancrée par les médicaments PrEP tels que Yeztugo et Decovy, car il voit une marge pour l'augmentation des revenus et la flexibilité des marges

** RBC Capital Markets ("Perform", PT:$118) déclare que tout en restant prudent sur le potentiel à long terme de Yeztugo compte tenu de la prudence concernant l'expansion du marché de la PrEP, il soupçonne que certains rappels sur les réalités du terrain peuvent être conçus pour empêcher les attentes à court terme de devenir trop élevées

** J.P.Morgan("surpondérer",PT: $160) considère que l'activité VIH de Gilead est bien positionnée et s'attend à une marge de progression tout au long de 2026, à mesure que la montée en puissance du Yeztugo gagne en traction

** Needham ("buy", PT: $170) reste optimiste sur le lancement de Yeztugo HIV PrEP; dit que l'objectif de Gilead de 800 millions de dollars de revenus en 2026 laisse de la place à la hausse