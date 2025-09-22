Wall Street soutenu par les valeurs technologiques ; les responsables de la Fed émettent des doutes sur de nouvelles réductions des taux d'intérêt

Indices en hausse: Dow 0,05%, S&P 500 0,23%, Nasdaq 0,41%

Pfizer achète Metsera pour 7,3 milliards de dollars

Compass rachète son concurrent Anywhere pour environ 4,2 milliards de dollars

Les principaux indices de Wall Street ont progressé lundi, les valeurs technologiques propulsant le Nasdaq à un niveau record, tandis que les marchés digéraient les commentaires de plusieurs responsables de la Réserve fédérale.

Le secteur des technologies de l'information du S&P 500

.SPLRCT a été le plus grand gagnant, soutenu par un gain de 4% d'Apple AAPL.O après que Wedbush ait relevé le prix cible de l'action en raison des signes de forte demande pour l'iPhone 17. Cela a également permis au Dow Jones de rester à flot.

Tesla TSLA.O a gagné 3,4 %, stimulant les valeurs de consommation discrétionnaire .SPLRCD sur le S&P 500. Apple et Tesla ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plus de huit mois.

Wall Street a ouvert en baisse, revenant brièvement sur son récent rebond. Les trois indices ont clôturé à des niveaux record vendredi.

"Les noms des Mag 7 (Magnificent Seven) représentent un très grand pourcentage du marché général... il est vraiment difficile pour le S&P 500 d'augmenter sans eux", a déclaré Eddie Ghabour, directrice générale de Key Advisors Wealth Management.

"Si les investisseurs (sont) en train d'essayer de battre le S&P 500, il y a un flux naturel de fonds vers la technologie"

À 12:13 p.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 21,17 points, ou 0,05%, à 46 337,39, le S&P 500

.SPX a gagné 15,48 points, ou 0,23%, à 6 680,00 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 93,12 points, ou 0,41%, à 22 724,59.

Les investisseurs ont analysé les commentaires des décideurs de la Fed, qui ont jeté le doute sur la nécessité de nouvelles réductions de taux alors que l'inflation était supérieure à l'objectif de 2% de la banque centrale et que le marché de l'emploi restait proche du plein emploi.

Cela fait suite à la réunion de la Fed de la semaine dernière, au cours de laquelle elle a procédé à une réduction attendue de 25 points de base et a indiqué qu'elle procéderait à d'autres réductions lors de ses prochaines réunions.

Dans le même temps, certaines entreprises technologiques ont glissé après que l'administration Trump a déclaré vendredi qu'elle demanderait aux entreprises de payer 100 000 dollars par an pour les visas de travail H-1B, car ces entreprises dépendent fortement des travailleurs qualifiés de l'Inde et de la Chine .

Les trois principaux indices de Wall Street sont en territoire positif jusqu'à présent en septembre - un mois jugé historiquement mauvais pour les actions américaines. Le S&P 500 a perdu 1,4 % en moyenne au cours de ce mois depuis 2000, selon les données compilées par LSEG.

De nombreuses données doivent être publiées cette semaine, notamment celles concernant les dépenses de consommation personnelle - la jauge préférée de la Fed pour mesurer l'inflation - et le produit intérieur brut.

Kenvue KVUE.N a chuté de 6,4 % et se retrouve en queue de peloton du S&P 500. Un rapport publié au début du mois indiquait que l'administration Trump prévoyait d'annoncer que l'utilisation de l'analgésique de Kenvue, le Tylenol, par les femmes enceintes était potentiellement liée à l'autisme. Les conclusions sont attendues lundi.

Metsera MTSR.O a grimpé de 62 % après que Pfizer PFE.N a déclaré qu'il acquerrait le développeur de médicaments pour la perte de poids dans le cadre d'une transaction évaluée à 7,3 milliards de dollars. Les actions de Pfizer ont augmenté de 1,8 %.

Compass COMP.N a chuté de14 % après que la société de courtage ait conclu un accord pour acquérir son rival Anywhere Real Estate HOUS.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 4,2 milliards de dollars. Les actions d'Anywhere ont augmenté de 50 %.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans une proportion de 1,33 contre 1 sur le NYSE et de 1,02 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 16 nouveaux records sur 52 semaines et 15 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 110 nouveaux records et 47 nouveaux records à la baisse.