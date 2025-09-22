 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 833,50
-0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street soutenu par les valeurs technologiques ; les responsables de la Fed émettent des doutes sur de nouvelles réductions des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 18:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

*

Indices en hausse: Dow 0,05%, S&P 500 0,23%, Nasdaq 0,41%

*

Pfizer achète Metsera pour 7,3 milliards de dollars

*

Compass rachète son concurrent Anywhere pour environ 4,2 milliards de dollars

(Mise à jour en fin de matinée) par Purvi Agarwal et Sukriti Gupta

Les principaux indices de Wall Street ont progressé lundi, les valeurs technologiques propulsant le Nasdaq à un niveau record, tandis que les marchés digéraient les commentaires de plusieurs responsables de la Réserve fédérale.

Le secteur des technologies de l'information du S&P 500

.SPLRCT a été le plus grand gagnant, soutenu par un gain de 4% d'Apple AAPL.O après que Wedbush ait relevé le prix cible de l'action en raison des signes de forte demande pour l'iPhone 17. Cela a également permis au Dow Jones de rester à flot.

Tesla TSLA.O a gagné 3,4 %, stimulant les valeurs de consommation discrétionnaire .SPLRCD sur le S&P 500. Apple et Tesla ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plus de huit mois.

Wall Street a ouvert en baisse, revenant brièvement sur son récent rebond. Les trois indices ont clôturé à des niveaux record vendredi.

"Les noms des Mag 7 (Magnificent Seven) représentent un très grand pourcentage du marché général... il est vraiment difficile pour le S&P 500 d'augmenter sans eux", a déclaré Eddie Ghabour, directrice générale de Key Advisors Wealth Management.

"Si les investisseurs (sont) en train d'essayer de battre le S&P 500, il y a un flux naturel de fonds vers la technologie"

À 12:13 p.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 21,17 points, ou 0,05%, à 46 337,39, le S&P 500

.SPX a gagné 15,48 points, ou 0,23%, à 6 680,00 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 93,12 points, ou 0,41%, à 22 724,59.

Les investisseurs ont analysé les commentaires des décideurs de la Fed, qui ont jeté le doute sur la nécessité de nouvelles réductions de taux alors que l'inflation était supérieure à l'objectif de 2% de la banque centrale et que le marché de l'emploi restait proche du plein emploi.

Cela fait suite à la réunion de la Fed de la semaine dernière, au cours de laquelle elle a procédé à une réduction attendue de 25 points de base et a indiqué qu'elle procéderait à d'autres réductions lors de ses prochaines réunions.

Dans le même temps, certaines entreprises technologiques ont glissé après que l'administration Trump a déclaré vendredi qu'elle demanderait aux entreprises de payer 100 000 dollars par an pour les visas de travail H-1B, car ces entreprises dépendent fortement des travailleurs qualifiés de l'Inde et de la Chine .

Les trois principaux indices de Wall Street sont en territoire positif jusqu'à présent en septembre - un mois jugé historiquement mauvais pour les actions américaines. Le S&P 500 a perdu 1,4 % en moyenne au cours de ce mois depuis 2000, selon les données compilées par LSEG.

De nombreuses données doivent être publiées cette semaine, notamment celles concernant les dépenses de consommation personnelle - la jauge préférée de la Fed pour mesurer l'inflation - et le produit intérieur brut.

Kenvue KVUE.N a chuté de 6,4 % et se retrouve en queue de peloton du S&P 500. Un rapport publié au début du mois indiquait que l'administration Trump prévoyait d'annoncer que l'utilisation de l'analgésique de Kenvue, le Tylenol, par les femmes enceintes était potentiellement liée à l'autisme. Les conclusions sont attendues lundi.

Metsera MTSR.O a grimpé de 62 % après que Pfizer PFE.N a déclaré qu'il acquerrait le développeur de médicaments pour la perte de poids dans le cadre d'une transaction évaluée à 7,3 milliards de dollars. Les actions de Pfizer ont augmenté de 1,8 %.

Compass COMP.N a chuté de14 % après que la société de courtage ait conclu un accord pour acquérir son rival Anywhere Real Estate HOUS.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 4,2 milliards de dollars. Les actions d'Anywhere ont augmenté de 50 %.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans une proportion de 1,33 contre 1 sur le NYSE et de 1,02 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 16 nouveaux records sur 52 semaines et 15 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 110 nouveaux records et 47 nouveaux records à la baisse.

Véhicules électriques

Valeurs associées

ANYWHERE RE
10,285 USD NYSE +45,17%
APPLE
253,7300 USD NASDAQ +3,35%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 366,29 Pts Index Ex +0,11%
KENVUE
17,315 USD NYSE -5,61%
METSERA
54,0950 USD NASDAQ +62,35%
NASDAQ 100 INDEX
24 744,36 Pts Index Ex +0,48%
NASDAQ Composite
22 771,91 Pts Index Ex +0,62%
PFIZER
24,297 USD NYSE +1,11%
S&P 500 INDEX
6 690,22 Pts CBOE +0,39%
TESLA
435,2100 USD NASDAQ +2,15%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/09/2025 à 18:54:55.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank