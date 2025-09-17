Wall Street sous le signe de la crispation avant la Fed

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé sur une note négative à la veille de la décision de politique monétaire de la Fed. Les investisseurs s'attendent à une probable reprise de la baisse des taux directeurs après une pause de neuf mois. La conférence de presse de Jerome Powell mercredi soir sera particulièrement scrutée. La production industrielle en août est ressortie supérieure aux attentes à l'instar des ventes au détail. Le Dow Jones s'est replié de 0,27% à 45757 points et le Nasdaq s'est effrité de 0,07% à 22333 points.

Filiale de la société Alphabet (-0,14% à 251,42 dollars), Google a inauguré ce mardi le centre de données à Waltham Cross dans le Hertfordshire, dans le cadre d'un investissement de 5 milliards de livres sterling (6,80 milliards de dollars) sur deux ans au Royaume-Uni. Les investissements aideront ce pays à développer son économie dans l'intelligence artificielle, à débloquer les avancées en matière d'IA, à renforcer la cybersécurité et à créer des opportunités de carrière. L'investissement de Google devrait créer 8 250 emplois par an dans les entreprises britanniques.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix des importations a augmenté de 0,3% en août après une progression de 0,2% en juillet. Il était attendu en baisse de 0,2%.

En rythme mensuel, les ventes au détail ont augmenté de 0,6% en août aux Etats-Unis contre un consensus de 0,2% après une hausse de 0,6% en juillet.

En rythme mensuel, la production industrielle américaine a augmenté de 0,1% en août après avoir reculé de 0,4% en juillet. Elle était attendue en repli de 0,1%. Le taux d'utilisation des capacités de production reste à 77,4% entre juillet et août, comme attendu.

Comme en juin et en ligne avec les attentes, les stocks des entreprises américaines ont augmenté de 0,2% en juillet.

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 32 en septembre, contre 33 attendu. Il avait atteint 32 en août.

Les valeurs à suivre

Delta Airlines

Selon Reuters, l'administration américaine aurait ordonné à Delta Airlines et Aeromexico de dissoudre leur coentreprise d'ici au début de l'année prochaine. Cette société leur permettait de coordonner leurs décisions en matière de programmation, de tarification et de capacités de vols entre les États-Unis et le Mexique. En outre, Washington a également annoncé que des mesures pourraient être prises contre les pays européens concernant les restrictions imposées dans les aéroports.

Eli Lilly

Après avoir annoncé son intention de renforcer sa production nationale, Eli Lilly a dévoilé son projet de construction d'une usine de 5 milliards de dollars à l'ouest de Richmond, dans l'État de Virginie aux États-Unis. Ce site sera le premier du laboratoire entièrement intégré et dédié aux principes actifs pharmaceutiques et aux médicaments de la société. La construction devrait être achevée d'ici 5 ans et permettra de créer 650 nouveaux emplois (ingénieurs, scientifiques, techniciens de laboratoire…).

Ford

Ford va supprimer jusqu'à 1 000 postes dans la production de voitures électriques à Cologne, en Allemagne. Pour justifier sa décision, le constructeur automobile américain évoque la faiblesse de la demande. La demande de véhicules électriques sur le Vieux-Continent est nettement en dessous des prévisions. Des indemnités de départ volontaire seront offertes aux personnes concernées, a précisé le groupe.

GE Vernova

Multinationale spécialisée dans l'énergie, GE Vernova et le Massachusetts Institute of Technology (MIT) annoncent le lancement officiel de leur alliance énergie et climat, dotée d'un financement de 50 millions de dollars sur cinq ans. Cette somme servira à financer des initiatives de recherche du MIT, des bourses d'études et des stages, des causes philanthropiques, ainsi que des programmes de développement éducatif et professionnel pour les dirigeants de GE Vernova.

Moderna

Moderna a dévoilé des données positives lors d'un essai de phase 4 en cours évaluant l'innocuité, la tolérance et l'immunogénicité de la formule 2025-2026 de Spikevax, qui cible le variant LP.8.1 du SARS-CoV-2 pour prévenir la Covid-19. Les données ont révélé, en moyenne, une multiplication par plus de huit des anticorps neutralisants dirigés contre ce variant chez les personnes âgées de 12 à 64 ans, présentant au moins une affection sous-jacente les exposant à un risque élevé de complications graves de la Covid-19, ainsi que chez tous les adultes de 65 ans et plus.