GB: L'inflation à 3,8% en août sur un an, comme prévu

Prix des produits alimentaires au Borough Market de Londres

Les prix à la consommation en Grande-Bretagne ont progressé de 3,8% sur un an en août, montrent les données publiées mercredi par l'Office national de la statistique (ONS).

Cette hausse est conforme aux attentes des économistes interrogés par Reuters et intervient après une progression identique en juillet.

Sur un mois, elle ressort en hausse de 0,3%, comme prévu également, après une hausse de 0,1% en juillet.

La Banque d'Angleterre (BoE) devrait maintenir son taux directeur inchangé à 4% jeudi, après l'avoir abaissé de 25 points de base en août.

L'inflation reste plus élevée au Royaume-Uni qu'aux États-Unis, où elle a atteint 2,9% en août, et dans la zone euro, où elle est ressortie à 2,1%, soit juste au-dessus de l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE).

Bien que le marché du travail britannique se soit détendu, il continue d'exercer une pression à la hausse sur les prix. La croissance des salaires britanniques a ralenti selon les dernières données, mais avec un taux de 4,8% pour le salaire de base, elle reste trop élevée pour que la BoE puisse se réjouir des perspectives d'inflation.

Les données officielles publiées la semaine dernière ont toutefois brossé un tableau peu encourageant de l'économie britannique au début du second semestre 2025, avec une croissance de seulement 0,2% au cours du deuxième trimestre.

