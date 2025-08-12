Wall Street: soulagement perceptible après les chiffres de l'inflation
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 17:19
Vers 11h00 (heure de New York), l'indice Dow Jones progresse de 1,1% à 44.453,6 points, tandis que le Nasdaq s'adjuge 0,7% à 21.540,2 points après avoir établi dans la matinée un nouveau record historique au-delà de 21.560,2 points.
Le Département du Travail a annoncé ce matin que les prix à la consommation aux Etats-Unis avaient progressé conformément aux attentes en juillet, voire à un rythme un peu moins prononcé que prévu, signe d'une inflation mieux maîtrisée qui pourrait convaincre la Fed d'abaisser ses taux d'intérêt le mois prochain.
L'indice CPI a augmenté de 2,7% en juillet par rapport au même mois de 2024, un taux annuel légèrement inférieur au consensus et stable par rapport à juin.
Hors énergie (-1,6%) et produits alimentaires (+2,9%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 3,1% le mois dernier, un taux cette fois en ligne avec les prévisions des économistes.
Ces chiffres, qui montrent que le nouveau régime de droits de douane mis en place par l'administration Trump n'a pour l'instant pas beaucoup d'impact sur les prix, ne semblent pas susceptibles de remettre en question le scénario d'une réduction du loyer de l'argent à la rentrée.
'La dernière poussée au niveau des prix provient surtout des services qui coûtent plus cher, mais pas des taxes sur les produits importés', relèvent les économistes de Commerzbank.
'Pour l'instant, il n'y rien qui ressemble à une flambée massive des prix', poursuit la banque allemande.
'Du coup, la Réserve fédérale devrait baisser ses taux d'intérêt en septembre', ajoute l'établissement germanique.
'Cependant, la dernière accélération est due davantage à la hausse des prix des services qu'aux droits de douane sur les biens importés', tempère la banque allemande, pour qui 'il y a encore peu de signes d'une flambée massive des prix'.
Selon l'outil FedWatch fourni par le CME, les traders évaluent désormais à près de 94% la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base des taux de la Fed le 17 septembre prochain, contre autour de 86% hier.
Suite à la parution de la statistique, le dollar s'est retourné à la baisse, ce qui permet à l'euro de rebondir au-dessus de 1,1670 mais le rendement des Treasuries à 10 ans remonte contre-intuitivement à plus de 4,29%.
Signe du soulagement des investisseurs face aux derniers chiffres de l'inflation, l'indice de volatilité VIX du CBOE, souvent surnommé 'baromètre de la peur', retombe soudainement de 5,5% vers 15,3.
A lire aussi
-
L'inflation sur un an au Brésil a ralenti à 5,23% en juillet, contre 5,35% le mois précédent, mais demeure nettement au-dessus de la fourchette visée par les autorités, selon les chiffres officiels publiés mardi. Ces chiffres ne reflètent pas encore les effets ... Lire la suite
-
Le numéro un mondial du tourisme TUI a relevé mardi ses prévisions annuelles de résultat opérationnel, porté par la "performance record" de ses hôtels et croisières au terme du troisième trimestre, mais reste prudent sur la croissance de ses revenus. Pour son exercice ... Lire la suite
-
Attaques de Donald Trump contre le président de la Fed : après les insultes, la menace d'une "action en justice" contre Jerome Powell
Faché de la position prudente de la Banque centrale en matière de taux, Donald Trump met depuis des semaines en scène son impatience grandissante à l'égard de l'institution. Un nouvel épisode de la guerre menée par Donald Trump contre Jerome Powell. Mécontent des ... Lire la suite
-
par Dan Catchpole Boeing a annoncé mardi avoir livré 48 avions en juillet, contre 60 en juin et cinq de plus qu'un an plus tôt, soit le plus grand nombre de livraisons du constructeur aéronautique pour la période depuis 2017, lorsqu'il avait livré 58 appareils ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer