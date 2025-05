Wall Street solide après le deal entre Washington et Londres

(AOF) - Les marchés américains s'affichent dans le vert dans le sillage du deal commercial conclu entre Washington et Londres. Sur son réseau social, Donald Trump a affirmé que "l'accord avec le Royaume-Uni est complet et exhaustif qui consolidera les relations bilatérales pour de nombreuses années". "De nombreux autres accords, en cours de négociation, suivront !", a-t-il ajouté. Warner Bros est bien orienté malgré un trimestre décevant, la firme s'orientant vers une scission selon CNBC. Vers 1715, le Dow Jones progresse de 0,34% à 41255 points et le Nasdaq de 0,50% à 17826 points

Warner Bros Discovery progresse de 4,44% à 8,94 dollars malgré des revenus trimestriels qui sont ressortis sous les attentes. Warner Bros a dévoilé au titre du premier trimestre une perte de 18 cents par action contre une perte de 13 cents attendu. Les revenus totaux ont chuté de 10 % au cours des trois premiers mois, à 8,98 milliards de dollars, manquant ainsi les estimations moyennes des analystes qui tablaient sur 9,60 milliards de dollars. Les recettes trimestrielles des studios chutent de 18 % tandis que le chiffre d'affaires de l'unité de télévision par câble se replie de 7 %.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les stocks de grossistes ont progressé de 0,4% au mois de mars contre une hausse attendue de 0,5% et après une hausse de 0,5% en février.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 228000 la semaine dernière contre 231000 attendus. Elles s'élevaient à 241000 la semaine précédente.

Le coût unitaire du travail a augmenté de 5,7% au premier trimestre, à comparer avec un consensus de 5,3% et 2% au précédent trimestre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Arm

Arm Holdings, dont le titre chute de près de 10% en avant-Bourse, a déclaré anticiper des ventes et un bénéfice inférieurs aux attentes au premier trimestre clos en juin. Le concepteur de puces envisage un bpa ajusté de 30 à 38 cents, là où le consensus visait 42 cents, pour des revenus allant de 1 à 1,1 milliard de dollars (contre 1,1 milliard de dollars de consensus).

Restaurant Brands

Restaurant Brands a publié un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels inférieurs aux attentes, pénalisé par la faible demande dans ses chaînes de restaurants. La maison-mère de Burger King a déclaré un bpa de 75 cents contre 78 cents attendu. Les revenus sur la période s'affichent en croissance de 21% à 2,11 milliards de dollars contre 2,15 milliards de dollars attendus.

WBD

Warner Bros a dévoilé au titre du premier trimestre une perte de 18 cents par action contre une perte de 13 cents attendu. Les revenus totaux ont chuté de 10 % au cours des trois premiers mois, à 8,98 milliards de dollars, manquant ainsi les estimations moyennes des analystes qui tablaient sur 9,60 milliards de dollars. Les recettes trimestrielles des studios chutent de 18 %. Le chiffre d'affaires de l'unité de télévision par câble se replie de 7 %.