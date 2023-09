Wall Street: série baissière enrayée vendredi information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 07:37

(CercleFinance.com) - Wall Street a clôturé dans le vert vendredi, ses principaux indices ayant affiché des gains symboliques : +0,22% sur le Dow Jones, +0,14% sur le S&P500 et +0,09% sur le Nasdaq Composite... mais la semaine est ressortie perdante de -1,2% pour le 'S&P' et de -1,9% pour les 'technos' (plombées par Apple).



La volatilité a été la grande absente de cette séance : faute de données macroéconomiques majeures, les investisseurs ont expédié les affaires courantes et le repli de la mi-séance a été rattrapé entre 21h55 et 22h00, sans aucune opposition puisque la plupart des gérants étaient déjà en weekend.



Rien à signaler côté actions et calme plat côté obligations : la semaine s'est achevée sur une embellie millimétrique sur les T-Bonds US avec -0,6 point de base à 4,2580%... mais la semaine est restée négative (tension de +8 points de base).



C'est donc de nouveau le pétrole qui a 'fait l'actualité' avec un baril de 'WTI' qui a grimpé de +1,2% et a tutoyé les 88$ (record annuel à 87,95$ à 18h15), entrainant dans son sillage une forte hausse d'ExxonMobil +1,5%, de Marathon +2,9% et d'Anadarko +4,2%.



Les données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) publiées jeudi ont fait état d'un nouveau recul des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis, vers un plancher historique de 340 millions de barils (soit 400 millions en dessous du niveau 'optimal'). Les Etats-Unis vont bientôt devoir regonfler leurs réserves stratégiques, quel que soit le prix.



Sur le front des statistiques, les investisseurs ont découvert à 16h00 les stocks des grossistes américains, une donnée secondaire qui est ressortie à -0,2% (contre -0,1% estimé), le mouvement de déstockage pénalisant ainsi le secteur de l'industrie.