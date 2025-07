Wall Street: semaine écourtée positive, pluie de records information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 07:32









(CercleFinance.com) - Que les chiffres US soient bons ou mauvais, les indices à Wall Street inscrivent un florilège de nouveaux records absolus (deux doublés 'intraday'/clôture), notamment le Nasdaq-100 (+1% vers 22.867) qui a grimpé dans le sillage de Datadog (+15%) et Cadence Design (+5,1%).



A noter que Nvidia (+1,3%) inscrit un nouveau record absolu et que sa capitalisation se rapproche un peu plus des 4.000Mds$.



Nvidia a également soutenu le S&P500 avec +0,8% vers 6.279 : l'indice phare inscrit un quatrième record en cinq séances (et c'est cinq sur six pour le Nasdaq), et cette semaine écourtée (trois séances et demi) se conclut par une nouvelle hausse.



Le S&P500 semble emporté par une spirale haussière inexorable où les vendeurs de la veille deviennent les acheteurs du lendemain: il aligne une huitième séance de hausse (en fait une demi-séance ce jeudi) sur une série de neuf... car la tradition veut que Wall Street termine sur des plus hauts ou des records quand le 4 juillet tombe un weekend ou s'inscrit à cheval sur un weekend (qui devient ainsi un 'pont').



Tradition respectée donc pour le 'S&P' qui a repris près de 25% depuis son plus bas du 8 avril: il enchainait les records depuis le 26 dans l'anticipation d'une accalmie des tensions commerciales et d'une politique plus accommodante de la part de la Fed... et voilà que la nouvelle de la signature du 'Big Beautiful Bill' par les deux Chambres du Congrès est tombée peu après la clôture. Son adoption a été laborieuse mais Wall Street avait anticipé qu'elle passerait aux forceps... et c'est bien le cas.



L'autre temps fort du jour, ce fut la publication des statistiques mensuelles du marché du travail aux Etats-Unis (NFP) : elles révèlent que l'économie américaine a généré 147.000 emplois non agricoles en juin (soit 22,5% de plus que les 120.000 estimé).



Des chiffres assez surprenants au lendemain du rapport ADP qui a montré que le secteur privé américain avait détruit 33.000 emplois en juin, une première depuis la crise du Covid.



Par ailleurs, les créations de postes non agricoles des deux mois précédents ont été révisées pour un solde total de +16.000... alors que depuis janvier, les chiffres étaient systématiquement revus à la baisse.



Malgré le plongeon du dollar, le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé de 18,7% à 71,5 milliards de dollars en mai, soit davantage que prévu, la chute des exportations s'étant révélée bien supérieure à celle des importations.



Dans le détail, le déficit commercial à l'égard de la Chine s'est réduit à 14 milliards de dollars, tandis que celui vis-à-vis de l'Union européenne, le plus important enregistré par le pays, s'est monté à 22,5 milliards.



La croissance dans le secteur privé américain n'a ralenti que très timidement en juin, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite est ressorti à 52,9 en définitive, contre 52,8 en estimation flash et après 53 en mai.



Enfin, les commandes à l'industrie des Etats-Unis ont rebondi de 8,2% en mai selon le Département du Commerce, après une chute de 3,9% en avril (révisée par rapport à l'estimation initiale qui était de -3,7%).



En ce qui concerne l'obligataire, le 'risk-on' sur les actions et le bon 'NFP' poussent le rendement du '10 ans' à la hausse : +4,5 points de base vers 4,335%.





