Wall Street: séance portée par la désinflation information fournie par Cercle Finance • 13/07/2023 à 07:12

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a profité mercredi de chiffres confirmant un ralentissement bienvenu de l'inflation aux Etats-Unis : le Dow Jones a grappillé plus de 0,2% à 34347 points, tandis que le Nasdaq Composite a bondi de plus de 1,1% à 13919 points.



Paru avant l'ouverture, l'indice des prix à la consommation américain n'a en effet augmenté que de 3% en juin par rapport au même mois de 2022, un taux annuel en forte baisse par rapport au mois précédent, et légèrement sous les attentes des économistes.



Hors énergie et produits alimentaires, deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel a ralenti plus modérément pour s'établir à 4,8%, un niveau lui aussi un peu inférieur à celui qu'anticipait le marché en moyenne.



'Si la Réserve fédérale va probablement augmenter ses taux encore à la fin de ce mois, ces données soutiennent notre vision qu'il devrait s'agir de la dernière hausse', réagissait-on chez Commerzbank.



Autre donnée de la séance, les stocks de pétrole brut se sont élevés à 458,1 millions de barils la semaine dernière aux Etats-Unis, signalant ainsi une hausse de 5,9 millions de barils par rapport à la précédente.



Dans l'actualité des valeurs, Broadcom a pris 0,9% à la suite du feu vert de Bruxelles à son rachat de VMware, une approbation toutefois conditionnée au respect intégral des engagements offerts par l'acquéreur.



Bristol-Myers a cédé 0,8% malgré l'annonce par le groupe de santé de données positives concernant son Opdivo, qui a montré des bénéfices en termes de survie dans le carcinome urothélial non résécable ou métastatique.