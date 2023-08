Wall Street: séance plombée par des craintes sur la Chine information fournie par Cercle Finance • 16/08/2023 à 07:27

(CercleFinance.com) - Pénalisée par un regain d'inquiétude autour de l'état de santé de l'économie chinoise, Wall Street a reculé assez nettement ce mardi : le Dow Jones a abandonné environ 1% à 34946 points, tandis que le Nasdaq Composite a lâché plus de 1,1% à 13631 points.



Derniers chiffres d'une série décevante en provenance de Chine, la production industrielle a vu sa croissance décélérer à +3,7% sur un an en juillet, tandis que les ventes au détail, en hausse de seulement 2,5%, sont aussi ressorties en-dessous du consensus.



Les investisseurs ont appris en outre que la banque centrale chinoise avait décidé de réduire le taux d'intérêt de sa facilité de crédit à moyen terme pour la deuxième fois en trois mois afin de stimuler l'activité, illustrant ainsi l'inquiétude des autorités locales.



'Les données décevantes sur l'activité en juillet, l'inflation inférieure à zéro et les inquiétudes renouvelées concernant le secteur immobilier et le secteur bancaire parallèle renforcent l'urgence pour les décideurs d'agir rapidement', commentait Commerzbank.



Les indicateurs du jour aux Etats-Unis n'ont pas permis de remonter le moral des intervenants de marché : les ventes de détail ont certes augmenté de 0,7% en juillet, mais l'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York a plongé à -19 en août.



Sur le front des valeurs, Home Depot a grappillé environ 0,7%, la chaine de rénovation résidentielle ayant fait part d'un nouveau programme de rachat d'actions de 15 milliards de dollars, en marge de la publication de ses résultats trimestriels.



Nvidia a avancé de 0,4%, avec le soutien de propos favorables des analystes d'UBS et de Wells Fargo à l'approche de la publication, la semaine prochaine, des résultats de deuxième trimestre du fabricant de processeurs, cartes et puces graphiques.