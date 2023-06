Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: séance plombée par des craintes de récession information fournie par Cercle Finance • 26/06/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a clôturé en baisse vendredi, sur fond d'inquiétudes grandissantes quant à une prochaine entrée des Etats-Unis en récession : le Dow Jones a perdu plus de 0,6% à 33727 points, tandis que le Nasdaq Composite a lâché 1% à 13492 points.



Les marchés ont continué de souffrir de la perspective de nouvelles hausses de taux de la part de la Réserve fédérale susceptibles de faire basculer l'économie américaine en récession, un scénario qui incitait à se tenir à l'écart des actions.



Ce regain de prudence a d'ailleurs conduit les investisseurs à se rabattre sur les actifs refuges comme les obligations d'Etat américaines, faisant ainsi chuter par exemple le taux de référence des Treasuries à 10 ans de six points de base pour finir à 3,73%.



Les craintes pour la santé de l'économie ont été nourries par l'indice PMI composite, qui s'est établi en baisse à 53 en estimation flash pour juin, traduisant ainsi un ralentissement en cours de l'expansion du secteur privé américain.



'Les fabricants ont fait part d'une contraction renouvelée de leur production, tandis que les prestataires de services ont observé une plus faible, mais encore solide, progression de leur production', précisait S&P Global qui publiait cet indice.



Dans l'actualité des valeurs, 3M est parvenu à finir très légèrement dans le vert (+0,3%), à la suite d'un accord trouvé par le conglomérat pour régler des litiges liés à la pollution aux PFAS, moyennant une charge avant impôt de 10,3 milliards de dollars.



Under Armour a chuté de 2,8%, Wells Fargo ayant dégradé sa recommandation sur le titre du fournisseur d'articles de sport, passant de 'surpondérer' à 'pondération en ligne', avec un objectif de cours réduit de 12 à huit dollars.





