Wall Street: séance minée par des propos de Jerome Powell information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 08:15

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé en berne mercredi, les investisseurs n'ayant pas apprécié le ton peu accommodant de Jerome Powell devant le Congrès : le Dow Jones a ainsi reculé de 0,3% à 33951 points et le Nasdaq Composite a lâché 1,2% à 13502 points.



Les investisseurs n'ont manifestement pas jugé opportunes les dernières déclarations du président de la Réserve fédérale, qui a fait comprendre que de nouvelles hausses de taux étaient à prévoir cette année.



'Presque tous les membres du comité de politique monétaire (FOMC) estiment qu'il sera nécessaire de relever encore un peu plus les taux d'intérêt d'ici à la fin de l'année', a-t-il déclaré devant les parlementaires.



Les investisseurs n'ont pas apprécié non plus qu'il affirme qu'il restait 'encore beaucoup de chemin à parcourir' en vue de ramener l'inflation sous la cible des 2%, de quoi faire craindre un atterrissage brutal de l'économie américaine.



Sur le front des valeurs, Tesla a abandonné 5,5% dans le sillage d'une dégradation de recommandation de Barclays, qui estimait que le récent 'rally' de l'action ne tenait pas compte de nombreuses incertitudes de court terme.



Intel a lâché 6%, sur fond d'un accord pour la cession d'une participation d'environ 20% dans son activité IMS Nanofabrication GmbH à Bain Capital, dans le cadre d'une transaction qui valorise IMS à environ 4,3 milliards de dollars.



Dollar Tree s'est par contre adjugé 4,6%, le distributeur alimentaire ayant affiché un objectif de générer un BPA de 10 dollars ou plus pour son exercice 2026, ainsi que de 'produire d'importantes liquidités disponibles pour les actionnaires'.