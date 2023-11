Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: séance de transition en l'absence d'indicateurs information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 17:01









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert sur une note de faiblesse lundi, les prises d'initiatives s'avérant limitées sur le marché avant une semaine qui s'annonce chargée sur le plan des indicateurs économiques.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,1% à 34.266,7 points tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,4% à 13.739,2 points.



Les grands indices new-yorkais réagissent à peine à la décision de Moody's d'abaisser à 'négative' sa perspective sur la note de crédit des Etats-Unis, qui pourrait bien ouvrir la voie à une prochaine dégradation.



'L'agence de notation a mis en avant les déficits budgétaires 'très importants' des Etats-Unis et les dissensions partisanes à Washington, qui menacent l'Etat fédéral d'une possible paralysie budgétaire ('shutdown') si aucun accord n'est conclu au Congrès sur un nouveau budget d'ici vendredi soir minuit', rappellent les analystes de Kiplink Finance.



La décision de Moody's n'affecte pas le marché des changes, avec un dollar en léger recul face à l'euro, qui remonte en direction de 1,0690 face au billet vert.



Pas d'avantage d'émotion sur le compartiment obligataire, où le rendement des Treasuries à dix ans se dégrade de presque cinq points de base, à 4,67%.



En l'absence de statistiques permettant d'animer les échanges, les marchés américains connaissent une sorte de séance de transition, sans grandes initiatives ni signaux techniques.



La prudence reste par ailleurs de mise à la veille de la publication des derniers chiffres de l'inflation, qui pourraient alimenter le rebond du marché ou au contraire le faire décrocher.



Il est prévu que l'indice sur les prix à la consommation aux Etats-Unis, exprimé hors alimentation et énergie, évolue peu au mois d'octobre, autour de +4,1% en rythme annuel.



Tous ces facteurs favorisent une pause après la nette hausse des deux dernières semaines, qui avait permis à l'indice Nasdaq de reprendre plus de 9%.



Du côté des valeurs, Boeing grimpe de plus de 4% après avoir fait état d'une première fournée de commandes auprès de compagnies aériennes comme Emirates à l'occasion de l'ouverture du salon aéronautique de Dubaï.





