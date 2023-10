Wall Street: séance de rebond après plusieurs statistiques information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 07:58

(CercleFinance.com) - Wall Street s'est redressé mercredi sur des données de nature à plaider pour une politique monétaire moins restrictive : le Dow Jones a pris 0,39% à 33130 points, le S&P500 a gagné 0,81% à près de 4264 points et le Nasdaq Composite a rebondi de 1,35% à 13236 points.



Signe de net ralentissement économique, le secteur privé des Etats-Unis n'a généré que 89.000 nouveaux emplois en septembre, manquant largement les attentes et retrouvant son plus faible rythme de créations depuis janvier 2021, selon l'enquête mensuelle d'ADP.



'De plus, nous constatons un déclin ferme des salaires au cours des 12 derniers mois', mettait en avant Nela Richardson, économiste en chef au sein de ce cabinet spécialiste de l'externalisation de la gestion des ressources humaines.



La morosité de l'économie américaine le mois dernier se trouvait aussi illustrée par un indice PMI composite à 50,2 -soit tout juste au-dessus du seuil de stabilité de l'activité du secteur privé- et un indice ISM des services en baisse à 53,6, contre 54,5 en août.



'Des contractions de nouvelles affaires chez les fabricants et les prestataires de services ont conduit à un recul plus important des nouvelles commandes en septembre', pointait S&P Global qui a calculé l'indice PMI composite.



Du côté des valeurs, Intel a grappillé 0,7%, après que le fabricant de microprocesseurs a fait part de son intention d'autonomiser ses activités de solutions programmables, en vue d'une introduction en Bourse de celles-ci dans les deux à trois prochaines années.



United Airlines a pris 2,2% alors que la compagnie a indiqué vouloir élargir sa flotte de 787 Dreamliner, en exerçant des options pour 50 avions 787-9 et en obtenant 50 options supplémentaires, et annoncé une commande pour 60 avions A321neo.



Ford a cédé 0,8% à la suite de l'annonce d'une offre complète au syndicat UAW, comprenant des hausses de salaires 'sans précédent', et malgré celle d'une augmentation de 7,7% de ses livraisons de véhicules aux Etats-Unis au troisième trimestre.